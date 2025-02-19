大S昔再婚具俊曄掀家庭戰爭！「過戶2億豪宅」安撫S媽

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間因流感併發肺炎，不幸在日本驟逝，享年48歲，她身邊的風波卻仍持續延燒；她2022年閃婚嫁給舊愛具俊曄，引起外界熱議，對此，「S媽」黃春梅卻稱事前不知情，並表示憤怒。不過，具俊曄來台不久後，全家上演大和解戲碼。如今大S離世，當年安撫S媽的手段也隨之曝光。

S媽曾表示，對大S再婚具俊曄事前不知情。（翻攝自IG、資料照）

大S對愛情可以說是超級行動派，與汪小菲婚姻2022年11月離婚，時隔四個月突然宣布和舊愛具俊曄再婚。然而，S媽事前一直被被矇在鼓裡，得知消息後，氣炸開罵，曾放話不願見具俊曄，「畢竟是他們結婚，不是我結婚」。

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S媽當年還對媒體抱怨，自己被女兒「封鎖消息」。此外，她還在社群PO出花朵照片，寫道「花花世界：庭園內的花真美、遠離電視新聞！看看花、走走路心情好多」，又發出「畫風大轉」；曬出兩隻公雞互鬥照片說，「管不了-管不了-管不了妳的愛⋯還是妳不愛⋯管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方。（用唱的也行）」，隨後又再度發文，「不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你」，顯見對於大S閃婚頗有埋怨。

事後，小S成為和事佬，曾與S媽、大S和具俊曄一起聚餐，當時還透露S媽對於新女婿態度逐漸軟化。如今隨著大S病逝，此事再度浮上檯面，據《鏡週刊》報導，其實S媽當時之所以氣消，除了小S安撫外，大S還和具俊曄上演「簽下婚前協議」的戲碼，此舉讓S媽稍微放心女兒財產不會憑空消失；大S更大手筆將價值約2億台幣的「國家藝術館」過戶給母親，才平息家中戰火。

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