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娛樂 最新消息

嘻哈歌詞滿滿辱女髒話！她跳出來發聲遭抨擊回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾獲金曲、金音獎肯定的歌手壞特?te近日在社群發聲，對於嘻哈歌曲中出現許多貶低女性的歌詞感到不適，未料卻引來部分的批評聲浪。

壞特?te對於女性被貶低的歌詞感到不適。（壞特工作室）壞特?te對於女性被貶低的歌詞感到不適。（壞特工作室）

壞特?te表示，許多嘻哈歌曲中，都會出現「X你媽」、「X你X」、「婊子」、「破麻」等歌詞，卻有許多人認為，辱女詞彙只是嘻哈歌曲或是普羅大眾發洩的語助詞，並無攻擊女性的意思。

壞特?te認為，這些辱女的髒話，已經根深蒂固在文化中，這種現象表示現今社會看似男女平等，實際上仍處處充滿隱性對女性的偏見與歧視。

壞特?te希望透過性別議題的討論，將男、女被傳統束縛的標準及框架解放，並期待能盡一己之力，慢慢用自己的聲音，從生活、音樂等形式，潛移默化讓風氣慢慢改善。

2025年，壞特?te持續開展多項計畫，2月她推出新單曲《Dating Me A’int Hard》，寫下情人節卻獨自一人想著暗戀對象的心境，甚至過度思考的解讀對方的一舉一動，緩緩唱出內心無止盡的惆悵。

除了新歌發行，壞特?te小巡迴「?te Winter Tour」2月25日於高雄登場，緊接著2月26日在台南、2月27日在台中，最後一站2月28日則在新竹開唱。

壞特?te表示：「這次限定的冬季巡演都選在場地非常小的地方，門票也相當限量稀少，希望可以跟更多歌迷近距離的互動，很期待見到大家。」

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