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娛樂 最新消息

李浚赫「迷戀台灣」愛李安導演！40位李太太見老公全場融化

李浚赫。（記者姚介修攝）李浚赫。（記者姚介修攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星李浚赫主演《我的完美秘書》人氣暴漲，他今（19）午出席訪台記者會，本尊一亮相，彷彿白馬王子登台般帥氣；本次記者會邀請40位幸運的「李太太」們到場應援，像極了婚禮派對般歡樂。

李浚赫登場時，親切面向四面八方的媒體放送暖男笑容，還應主持人要求比起臉頰愛心，在等待工作人員搬上椅子時，更自動向台下粉絲揮手，引發粉絲尖叫聲。

昨李俊赫傍晚抵台，引發桃園機場第一航廈暴動，500位「李太太」迎接老公到來，內心雀躍可想而知；本身是「I人」的李俊赫，透露看到接機盛況非常害羞，於是將那狀況當成是「拍戲」，更說現在心跳也很快，令全場融化。

問到對台灣的印象？李俊赫表示，從朋友口中得知「台灣有許多好吃的」，表示因此要去旅行，會選擇來台灣；他接著說，人跟人的第一印象很重要，嘴甜稱「看到大家（粉絲）的燦爛微笑，就覺得迷戀台灣了」。

聊到是否有欣賞的台灣電影或台灣導演？常大量看電影的李俊赫舉例看過《不能說的·秘密》、《聽說》，更直接喊喜歡李安導演，透露當疲勞、辛苦時，看了《少年Pi的奇幻漂流》有獲得能量，認為文化能影響一個人，現在又以自己作品來到台灣，覺得像奇蹟。

李俊赫上部作品還跟馬東石《犯罪都市3》對決，隔年又在《我的完美秘書》談情說愛，問他哪個比較簡單？李俊赫打趣說，當下要對馬東石對決，還曾經被揍過，但另一邊是一睜開眼睛就被索吻，反問主持人說「你覺得哪個好呢？」全場大笑。

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