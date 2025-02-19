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孫生被爆有輕生念頭 前老闆酷炫親吐真實心聲

酷炫解約孫生後依然頻繁在社群發聲。（翻攝自IG）酷炫解約孫生後依然頻繁在社群發聲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因涉摸女生臀部遭判刑5個月，昨又被爆出逼另一名女生到摩鐵開房，隨後又遭反骨男孩解約切割。日前討論此爭議事件的YouTuber「異色檔案DK」透露孫生目前身心狀態不穩，甚至有想離世的念頭，而孫生前老闆酷炫也跳出來發聲。

DK昨晚與孫生視訊後，表示對方現在身心狀況很糟，「昨天他去馬偕醫院打了鎮定劑，也拿了憂鬱跟安眠相關的藥物，我請他要按時服藥。」隨後更脫口若對方離世，自己會負責等言論，引發部分網友開始擔心孫生，後來有網友向酷炫提問：「DK那邊有預感孫生會出事，老闆覺得不會的吧？」酷炫則回應：「難說，但希望他一切都好。」

事實上，反骨男孩在孫生爆發一連串醜聞後，昨晚就直接大動作解約，正式與對方切割，老闆酷炫甚至還高調在各社群平台上轉發貼文，後來有網友跳出來痛批酷炫「棄養」孫生，酷炫則無奈表示：「我教10年了從沒放棄過，改變不了對方就分開旅行。」不過也有網友認為從過去反骨的影片中可以看到，其實酷炫的某些言行舉止，看起來超級不像「教」過孫生，兩人反而是同一類人，所以沒有「教」的問題。

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