孫生被爆有輕生念頭 前老闆酷炫親吐真實心聲

酷炫解約孫生後依然頻繁在社群發聲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因涉摸女生臀部遭判刑5個月，昨又被爆出逼另一名女生到摩鐵開房，隨後又遭反骨男孩解約切割。日前討論此爭議事件的YouTuber「異色檔案DK」透露孫生目前身心狀態不穩，甚至有想離世的念頭，而孫生前老闆酷炫也跳出來發聲。

DK昨晚與孫生視訊後，表示對方現在身心狀況很糟，「昨天他去馬偕醫院打了鎮定劑，也拿了憂鬱跟安眠相關的藥物，我請他要按時服藥。」隨後更脫口若對方離世，自己會負責等言論，引發部分網友開始擔心孫生，後來有網友向酷炫提問：「DK那邊有預感孫生會出事，老闆覺得不會的吧？」酷炫則回應：「難說，但希望他一切都好。」

請繼續往下閱讀...

事實上，反骨男孩在孫生爆發一連串醜聞後，昨晚就直接大動作解約，正式與對方切割，老闆酷炫甚至還高調在各社群平台上轉發貼文，後來有網友跳出來痛批酷炫「棄養」孫生，酷炫則無奈表示：「我教10年了從沒放棄過，改變不了對方就分開旅行。」不過也有網友認為從過去反骨的影片中可以看到，其實酷炫的某些言行舉止，看起來超級不像「教」過孫生，兩人反而是同一類人，所以沒有「教」的問題。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

☆安心專線：1925

☆生命線協談專線：1995

☆張老師專線：1980

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法