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王牌經紀人孫德榮喊話汪小菲 敬告張蘭：賺錢要心安理得

孫德榮社群平台發聲喊話汪小菲。（翻攝自臉書）孫德榮社群平台發聲喊話汪小菲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間因流感併發肺炎，於日本驟逝，消息傳來亞洲娛樂圈震驚不已。大S的許多好友出面紛紛以行動或文字表示哀悼之意，中間也經歷了前夫汪小菲賣慘、前婆婆張蘭直播戰網友等場面，今（18）日「王牌經紀人」孫德榮沉澱多日之後，終於發聲。

孫德榮認為自己與小S（左二）、大S（右二）是忘年之交。（翻攝自臉書）孫德榮認為自己與小S（左二）、大S（右二）是忘年之交。（翻攝自臉書）

孫德榮表示：「我是大小S的忘年之交從羅密歐到SOS，我們幾乎天天見面，一起錄製電視節目，所以我們的感情是無可替代的」他站在大小S的立場向汪小菲喊話：「你要做什麼表演我們沒有意見，但不要忘了你對你的前妻做了什麼事，不要做一些令人不舒服又是假象的思念，只會令人看清你自己」。

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大S噩耗傳來後，張蘭曾經在造謠汪小菲出錢包機送骨灰回台灣的中國網紅「夏建」影片下按讚，後來又飛往日本稱要找大S死因，對此，孫德榮也希望汪小菲能轉告張蘭：「麻煩敬告你的母親，賺錢固然重要，但要賺得心安理得，不要踩著別人的屍體往上爬，這種錢你賺得心安理得嗎？大S從頭到尾都沒有對不起你們，而且我不出惡言，反觀你們汪家，沒有大S的光環，你的京城四少在哪裡？」

孫德榮雖然不識汪小菲，但有許多話想跟汪小菲（左）及張蘭說。（翻攝自微博）孫德榮雖然不識汪小菲，但有許多話想跟汪小菲（左）及張蘭說。（翻攝自微博）

孫德榮認為大家應心存善良，錢固然重要，但親情超越一切，更超越銅臭味。他也請汪家吃相要好看一點，「汪小菲先生你可是一介紳士」，汪家已經不缺錢，他請汪家高抬貴手對自己的前媳婦留點情分，畢竟大家曾經是一家人。

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其實孫德榮與汪小菲並不相識，孫德榮說，他之所以發文單純就是因為汪小菲的所作所為，在社會上已經造成影響，他希望為了曾經的一家人，可以讓事情變得簡單，並呼籲「請你把你的劇本放下吧」，讓一切都能有圓滿的句點。

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