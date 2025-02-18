12強紀錄片《冠軍之路》開拍！經驗傳承台灣未來棟樑

韶光電影有限公司監製張永昌（左起）、導演龍男以撒克凡亞思、威剛科技股份有限公司林天瓊副總經理、中華職棒聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏出席《冠軍之路》紀錄片開鏡儀式。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣去年勇奪「世界12強」棒球賽冠軍後，熱潮延燒，以12強奪冠為主題的紀錄片《冠軍之路Team Taiwan》今（18）在天母棒球場宣布正式開拍，目標明年初在台上映。

《冠軍之路》忠實呈現12強開賽前普遍不被看好，到勇奪冠軍的高潮迭起，還會訪談多位12強的球員與教練團，深入呈現球員的心路歷程。

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威剛科技林天瓊副總經理提到：「《冠軍之路》不只重溫奪冠的感動，更知道團隊成員怎樣扮演關鍵角色，勇奪佳績，希望讓台灣棒球更茁壯，未來的小朋友也可以多次重看這段傳奇，把經驗永久傳承。」

中華職棒聯盟會長蔡其昌也說：「中華職棒將會全力力挺《冠軍之路》紀錄片的拍攝，將最好、最完整的比賽歷程和訓練、組織等細節，詳實呈現在紀錄片中。」

《冠軍之路》紀錄片開拍，導演龍男以撒克凡亞思致詞。（牽猴子提供）

《冠軍之路》紀錄片由龍男以撒克凡亞思擔任導演，他透露規劃飛往美國、日本等國家，拍攝完整精彩的素材和其他國家棒球團隊，豐富紀錄片的內容。

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