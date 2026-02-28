自由電子報
娛樂 最新消息

重大宣布！國民姐夫AKIRA曝父親節好消息

AKIRA發文說有重大宣布，讓粉絲相當好奇。（翻攝自IG）AKIRA發文說有重大宣布，讓粉絲相當好奇。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本團體「EXILE」放浪兄弟的AKIRA迎來出道20週年，今天（28日）他在IG寫著「重大宣布」，引來粉絲好奇。原來是他將在7月舉行首次個人巡迴演唱會，台北場確定8月8日父親節於三創CLAPPER STUDIO TAIPEI登場，屆時愛妻林志玲、兒子小寶貝是否會到場支持？引發關注。

EXILE AKIRA去年父親節曬出與兒子小寶貝的照片。（翻攝自IG）EXILE AKIRA去年父親節曬出與兒子小寶貝的照片。（翻攝自IG）

EXILE AKIRA從7月起將舉辦首次個人巡迴演唱會，父親節則在三創演出。（LDH愛夢悅提供）EXILE AKIRA從7月起將舉辦首次個人巡迴演唱會，父親節則在三創演出。（LDH愛夢悅提供）

「國民姐夫」AKIRA在6月6日推出個人名義數位EP《URBAN SAVAGE》，EP收錄4首歌曲，以「URBAN SAVAGE」為概念，結合都會感與原始能量，呈現AKIRA近年累積的音樂方向。作品除數位形式外，也預計推出MUSIC CARD與完全訂製生產的豪華黑膠版本；在曲風上融合Mixture Rock與HIP HOP元素，整理一路走來的重要養分，作為20週年的個人作品。

7月開跑的巡演EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR「URBAN SAVAGE」，日本場將依序前往大阪Zepp Namba、東京Zepp DiverCity與愛知Zepp Nagoya，台北場則列為海外演出之一。此次企劃也找來EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITY成員P-CHO，以及由AKIRA擔任製作的THE JET BOY BANGERZ等與其音樂歷程相關的夥伴參與，延伸20週年主題。

EXILE AKIRA迎來出道20周年。（LDH愛夢悅提供）EXILE AKIRA迎來出道20周年。（LDH愛夢悅提供）

從回望原點到迎向新挑戰，《URBAN SAVAGE》不僅是紀念之作，更是一張指向未來的宣言。相關活動與企劃內容後續將陸續公開，更多詳情請鎖定LDH愛夢悅官方社群專頁。

點圖放大body

