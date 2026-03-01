王子粿粿同框求神庇佑 搶擲聖筊領文昌帝君加持的「乖乖」

〔記者胡如虹／台北報導〕演藝圈喧騰一時的「粿王風暴」當事人首度合體現身！大年初六，由「搖滾宮主」賴銘偉主持的桃園大溪鳳山寺廣澤宮舉行開工團拜，除了鄭怡、柯大堡、陳大天等藝人到場，神隱近4個月的「王子」邱勝翊與粿粿也低調現身，還參與向文昌帝君擲筊求「乖乖」，引發信徒關注。

王子（左起）、毛弟和粿粿年初六現身廣澤宮的開工團拜。（讀者提供）

當天王子戴著黑框眼鏡，而粿粿則戴著黑色口罩、棒球帽，表現極為低調，隨行的還有王子的弟弟「毛弟」邱宇辰，這是自去年爆出感情糾紛後，雙方第一次在公開場合合體。因為在場的都是信徒，目標相同，都是向神明祈求庇佑，王子和粿粿得以自在的參與團拜活動。

王子（右）與粿粿。（資料照，記者陳奕全攝）

開工團拜中，聽宮主賴銘偉提到，我們雖不考試，但要簽「合約書」，文昌帝君可以保佑簽合約書順利。近期深陷與范姜彥豐離婚官司和高額賠償金爭議的粿粿，隨即與王子、毛弟一同排隊擲筊，求宜蘭特別限定的文昌帝君保佑加持的牛奶糖口味乖乖。

粿粿擲聖筊拿到宜蘭特別限定的文昌帝君保佑加持的乖乖。（讀者提供）

王子、毛弟沒有擲到聖筊鎩羽而歸，而粿粿擲一次筊就獲得聖筊，順利領到加持過的「乖乖」，這一包「乖乖」也為她紛擾的家事與法律糾紛帶來一絲的心理慰藉。

賴銘偉表示，各行各業都有煩惱，來廟裡拜拜求心靈安定，各方面的事件都能迎刃而解。（翻攝自賴銘偉臉書）

粿粿擲聖筊拿到這一包文昌帝君保佑加持的乖乖。（翻攝自賴銘偉臉書）

面對兩位話題人物合體來廣澤宮拜拜，宮主賴銘偉表示，各行各業都有煩惱，到廟裡拜拜可以提供抑制釋放跟心靈的療癒，王子和粿粿也有他們心靈的寄託自由，只要心靈安定，各方面的事件都能迎刃而解。

