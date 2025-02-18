74歲太保「老當益壯」心繫台灣影壇！謝周潤發「督促我跑步」

太保為新片《萬壽無殭》出席茶敘聊電影。（星之國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕74歲演員太保去年拿下第23屆紐約亞洲電影節「亞洲之星終身成就大獎」殊榮，至今拍過300多部電影；太保今（18）出席監製、主演新片《萬壽無殭》茶敘，心繫台灣電影，希望大家能團結，又透露年輕秘訣，原來「發哥」周潤發是幕後功臣。

太保曾以電影《運轉手之戀》榮獲第37屆金馬獎最佳男配角，2019年以《叔．叔》提名金馬影帝，從編劇到導演，再到動作設計和替身等工作都做過，2025年又有新身分「監製」，持續活躍兩岸三地影壇。

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近年戲約不斷的太保老當益壯，談起電影很有活力，他透露在中國拍完《唐探1900》後，很感謝周潤發，幾乎天天督促他每天早上6點起來跑步，整個人狀態都很不錯，還暖心告訴記者「記得不要用嘴呼吸，半小時，慢跑，包準大家青春又美麗。」

太保為新片《萬壽無殭》出席茶敘聊電影。（星之國際提供）

對於新片將於4月開拍，太保有信心，也不刻意膨風，他希望電影能帶動台灣年輕演員，有新的出路，加上不能總是讓投資者意興闌珊，希望可以透過自己的人脈，讓片場氣氛搞好一點。

此外，今年香港金像獎提名中，太保參與的港片《虎毒不》談善言和盧鎮業、以及《從今以後》區嘉雯和李琳琳等全入圍，太保開玩笑稱「和我拍的都會獲得提名」，話鋒一轉，表示「台灣本身也可以造就演員」。

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