黃子佼惡行遭揭主因曝光！吹哨者Zofia挺身爆「驚人內幕」

黃子佼惡行引發人神共憤。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。對此，吹哨者Zofia近日鬆口黃子佼硬碟遭爆出來的驚人內幕。

Zofia近日坦言，揭發黃子佼惡行的幕後功臣另有其人。（翻攝自Threads）

部落客Zofia前年出面控訴在年輕時遭黃子佼強吻、拍裸照被稱為「吹哨者」，然而有網友近日在Threads上有感黃子佼惡行一一遭披露而發聲表示，「再次感謝當初Metoo事件時，願意站出來發聲揭發惡人的女性。因為她們的勇敢，創意私房那一連串的污穢骯髒的性犯罪案件才能被揭發。」

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針對被盛讚正直勇敢，Zofia親自現身回應並鬆口其中的關鍵主因，「但他（黃子佼）的硬碟會被爆出來，是因為後來另一位女孩去告他『被性侵聽到快門聲』，所有的影片才被發現。」她認為這位沒公開身份的女性，才是揭發「創意私房」事件的主要功臣。

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