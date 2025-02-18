晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

婚變、家人過世！大馬女星重返演藝圈 來台時間點曝光

莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自馬來西亞的創作女聲「Anna」莊啟馨，2024年底發行全新專輯《光照進來的地方》，歷經一趟「生離死別」的人生大滿貫後，催生出這張體悟希望的重生之作。

擁有豐富音樂經歷的莊啟馨，過去曾替多位歌手譜寫歌曲，包含劉德華、辛曉琪、張棟樑、楊丞琳、郭靜等，也跟戴佩妮有許多互動，在馬來西亞被公認是一位創作才女，相隔7年終於端出最新作品。

莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）

莊啟馨在2013年發行首張專輯《TACK》，一舉拿下馬來西下娛協獎最佳獨立專輯，也被視為不能忽視的一位創作新人。身兼詞曲創作的莊啟馨，還會編曲與製作，可說是一位全才型的音樂人，過去更為許多歌手譜寫歌曲，劉德華的〈海闊天空一路藍〉也是出自她手，其他作品包含郭靜〈想個不停〉、楊丞琳〈絕對達令〉、辛曉琪〈無名指的幸福〉、張棟樑〈魚與熊掌〉，甚至范冰冰主演的電視劇《金大班》片尾曲〈我以為〉等，與戴佩妮擁有好交情，過去也曾一起合力為馬來西亞寫歌，曾獲得不小討論。

莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）

雖然富有極大創作能量，但莊啟馨卻決定選走入家庭，加上孩子因為語言遲緩需要特別照顧，因此她幾乎有好一大段時間遠離音樂，周旋在忙碌的家庭生活。然而生命總是充滿挑戰，暫別創作這段期間，卻是莊啟馨面臨人生最大的考驗，先是失敗收場的婚姻，再來是因病過世的親人，種種各方打擊，讓她一次經歷「生離死別」大滿貫。雖然命運關卡不斷上演，卻意外激發心中炙熱的音樂創作能量，最終靠著自我療癒能量，完成一張有血有肉的專輯。

莊啟馨將參加本周末（2／22）在台中清水的浮現祭，這是她難得台灣音樂祭的經驗，更將與「步行者」同台飆唱，她興奮表示：「終於有機會能把專輯的歌曲帶給台灣樂迷，尤其還跟步行者一起同台，很期待能在上碰撞出什麼火花，我也等不及要到台中品嚐傳說中的清水米糕了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中