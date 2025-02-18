婚變、家人過世！大馬女星重返演藝圈 來台時間點曝光

莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自馬來西亞的創作女聲「Anna」莊啟馨，2024年底發行全新專輯《光照進來的地方》，歷經一趟「生離死別」的人生大滿貫後，催生出這張體悟希望的重生之作。

擁有豐富音樂經歷的莊啟馨，過去曾替多位歌手譜寫歌曲，包含劉德華、辛曉琪、張棟樑、楊丞琳、郭靜等，也跟戴佩妮有許多互動，在馬來西亞被公認是一位創作才女，相隔7年終於端出最新作品。

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莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）

莊啟馨在2013年發行首張專輯《TACK》，一舉拿下馬來西下娛協獎最佳獨立專輯，也被視為不能忽視的一位創作新人。身兼詞曲創作的莊啟馨，還會編曲與製作，可說是一位全才型的音樂人，過去更為許多歌手譜寫歌曲，劉德華的〈海闊天空一路藍〉也是出自她手，其他作品包含郭靜〈想個不停〉、楊丞琳〈絕對達令〉、辛曉琪〈無名指的幸福〉、張棟樑〈魚與熊掌〉，甚至范冰冰主演的電視劇《金大班》片尾曲〈我以為〉等，與戴佩妮擁有好交情，過去也曾一起合力為馬來西亞寫歌，曾獲得不小討論。

莊啟馨相隔七年推出新作品。（莊啟馨提供）

雖然富有極大創作能量，但莊啟馨卻決定選走入家庭，加上孩子因為語言遲緩需要特別照顧，因此她幾乎有好一大段時間遠離音樂，周旋在忙碌的家庭生活。然而生命總是充滿挑戰，暫別創作這段期間，卻是莊啟馨面臨人生最大的考驗，先是失敗收場的婚姻，再來是因病過世的親人，種種各方打擊，讓她一次經歷「生離死別」大滿貫。雖然命運關卡不斷上演，卻意外激發心中炙熱的音樂創作能量，最終靠著自我療癒能量，完成一張有血有肉的專輯。

莊啟馨將參加本周末（2／22）在台中清水的浮現祭，這是她難得台灣音樂祭的經驗，更將與「步行者」同台飆唱，她興奮表示：「終於有機會能把專輯的歌曲帶給台灣樂迷，尤其還跟步行者一起同台，很期待能在上碰撞出什麼火花，我也等不及要到台中品嚐傳說中的清水米糕了！」

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