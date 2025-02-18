婁峻碩、高爾宣都結婚了！團體剩「他」單身無奈洩心緒

唐仲彣推出分手情歌《Give It Up》。（星河音樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「ChrisFlow」唐仲彣在生日前夕推出分手情歌《Give It Up》，見到同為CHING G SQUAD團員的婁峻碩、高爾宣都結婚，他也許下了「成家立業」的願望，「目前打算先達成幾個人生目標，其中一個就是先發滿三張專輯，完成之後如果剛好有對象，就立馬結婚吧！」

唐仲彣在新歌《Give It Up》中，吐露了這段三角戀故事，他把難捨的撕裂苦痛盡情宣洩，其中也蘊藏著「斷捨離」的意涵。

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唐仲彣鼓勵粉絲，在任何「有毒」的關係下找到「放下」的勇氣才能果然斷開，並脫離困境迎向更好的未來。

唐仲彣藉由這首歌自我勉勵，並以「斷捨離」三字當成2025年的人生座右銘，他有感而發地說：「無論你身旁的人認識多久，只要會讓自己內耗、忌妒、或是不想看你好的人，一律都是謝謝不聯絡囉。」

唐仲彣喊話想要定下來。（星河音樂工作室提供）

事實上，這首分手情歌《Give It Up》的創作背後，故事正是唐仲彣自身談過的感情經歷，他表示：「先前曾經曖昧過的一位對象以為她是單身，後來發現她其實還沒有跟前男友徹底斷開，那種痛苦、拉扯、沉溺其中卻想斷又斷不開的複雜情緒，讓我有感而發寫下這首歌。」

唐仲彣坦言，經過這次痛苦經驗，讓自己領悟到最後不肯放手的人終究是傷最深的那個，他期望「下一個會更好」，「希望能遇到真的想要定下來的人。」同時跟未來女友喊話：「如果是妳的愛，我要全部。」

唐仲彣透露「想婚」念頭，坦言受到CHING G SQUARD成員各個都成家立業的影響，他表示：「看到大家都成家立業很替他們開心，也希望自己能更加努力，跟他們『看齊』。」

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