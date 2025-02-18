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瞎爆賈永婕趁大S剛走勾搭具俊曄 本人親回：比扯鈴還扯

中國網友造謠大S好友賈永婕（左）接收具俊曄。（本報合成圖，翻攝自臉書／記者潘少棠攝）中國網友造謠大S好友賈永婕（左）接收具俊曄。（本報合成圖，翻攝自臉書／記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，於日本香消玉殞，消息傳來震撼演藝圈，與大小S感情好的朋友們更是用自己的方式和大S說再見，大S老公具俊曄更是傷痛到形銷骨立，令人看了心疼。沒想到中國網友竟然自行腦補，還在微博發文造謠指「大S剛走，具俊曄就被她的閨蜜領養了，這個閨蜜就是大S最信任的經紀人賈永婕」，賈永婕本人看見這發文，直呼瞎爆了！

賈永婕看到中國微博發文超瞎，忍不住吐槽「比扯鈴還扯」。（翻攝自臉書）賈永婕看到中國微博發文超瞎，忍不住吐槽「比扯鈴還扯」。（翻攝自臉書）

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賈永婕今（18）在社群平台發文表示：「比扯鈴還扯的劇情！但我確實註冊了商標是永婕同❤️啦！」底下則是轉發中國自媒體文章，該文稱消息是「台媒爆」但其實台灣媒體根本沒有這樣寫過，且近日這種假稱台媒自行腦補的文章爆增，令人懷疑用意。

大S老公具俊曄在大S過世後，沉浸在悲傷之中，體重也掉了很多。（本報資料照，記者潘少棠攝）大S老公具俊曄在大S過世後，沉浸在悲傷之中，體重也掉了很多。（本報資料照，記者潘少棠攝）

該文除瞎爆賈永婕跟具俊曄關係曖昧之外，還誇大其辭「電視劇裡都不敢這麼演吧。賈永婕不僅在大S去世後，馬上註冊了永婕俊曄的商標，還接管了具俊曄全球巡演的場地預定權。同時她還以特殊關係人的身分享有大S信託基金的授益權。」讓網友驚呆，直呼：造謠的人太離譜了。

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賈永婕轉發這篇令人傻眼的微博文後，網友紛紛在底下留言：「這種劇情還真只有對岸想得出」、「劇本編的有夠不合理」、「敢寫成這樣的人也真的太低級下流了」、「根本閉著眼瞎寫」。

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