王大陸涉妨害兵役！陳奕曝入伍抓逃兵「名單驚見許光漢」

陳奕今（18）出席新戲《男公館》開鏡。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王大陸今（18）日因涉妨害兵役、偽造文書案件遭拘提並查扣相關證物，目前已由刑事局幹員帶回偵辦，不排除有其他疑犯涉案。曾待過新北民政局兵役徵集科的陳奕稍早出席《男公館》開鏡，透露過去造冊看過許多熟悉名單，其中包括人氣男神許光漢。

王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，檢警今早前往其台北市住處搜索，與他小有交情的陳奕聽聞消息面露震驚，隨即表示：「我不清楚他的事情。」他坦言兩人共同朋友多，不過最近心思全在《男公館》開拍。問及兵役問題，陳奕提到5年前屆齡33歲入伍擔任替代役，在新北民政局兵役徵集科服務，當時他的服務範疇正是通知役男服役。

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陳奕透露待過新北民政局兵役徵集科，在造冊名單看到許光漢。（記者陳奕全攝）

陳奕當時看到不少熟悉名單，其中包括去年入伍的許光漢，他補充電話通知主要是造冊戶籍時間到，會查看就學狀況是否符合規定能延長兵役，通知役男梯次報到，主要是提醒的動作。問及兵役年齡，陳奕解釋當時仍有學業在身，因此33歲才當替代役，還自豪表示：「我拍很多市政影片，非常認真，獲得年度傑出役男獎，一生得一次跟新人獎一樣。」他還動念拉沈建宏同時入伍，不過對方打槍他：「沒關係」。

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