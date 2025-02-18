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娛樂 電影

告五人獻唱《夜校女生》主題曲曝光！籲學子：讀書很快樂

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《夜校女生》帶領觀眾重返90年代回憶，今（18）驚喜宣布宣布電影主題曲《沒有人會為了我改變》由告五人操刀演唱，MV今日同步上架，該曲講述「求學時迷惘的感覺」，非常符合陳姸霏、項婕如的片中情況。

《夜校女生》重現90年代補習班場景。（興揚電影提供）《夜校女生》重現90年代補習班場景。（興揚電影提供）

告五人新歌《沒有人會為了我改變》切合青春學子所面臨到的的種種問題，希望這首歌能帶給《夜校女生》的觀眾們勇氣，「我們覺得自己要清楚知道，自己是什麼樣子的人」，更希望大家即使跌倒了也沒有關係。

3位團員對於電影裡面的徬徨考生心態，非常能夠感同身受，他們也是在學生時期決定要往音樂路邁進，也希望學生們要多多吸收新知識，「讀書其實是很快樂的事情，不要過於被成績綁架、得失心太重。」

告五人獻唱《夜校女生》主題曲。（相信音樂提供）告五人獻唱《夜校女生》主題曲。（相信音樂提供）

隨著《夜校女生》即將上映，片商也宣布電影包場、團票購買即日起開跑，歡迎影迷們一起到戲院體驗最溫柔的青春回憶，限量周邊組套票也即將開賣；《夜校女生》於2月27日全台上映。

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