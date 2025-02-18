金賽綸爆生前「長期遭惡意爆料」！YTR事後急刪影片撇清

金賽綸生前長期遭受一名YTR惡意爆料，承受極大壓力。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲南韓女星金賽綸曾與金裕貞、金所炫並稱為童星組合「三金」，怎料16日竟傳出不幸在家身亡，消息震驚外界。目前又傳出金賽綸生前曾因一名YTR（以下簡稱A某）發布的惡意爆料影片承受極大的壓力，家屬正在考慮採取法律行動。

據韓媒報導，A某在今年1月的影片中批評金賽綸蹭熱度，更質疑她仍對先前的酒駕醜聞反省不足。A某發出這種惡意爆料影片也不是第一次了，先前還多次爆料金賽綸因沒有演藝工作，只能在咖啡廳打工維生。金賽綸過世後，A某急忙將與她關的影片全部刪除，企圖撇清責任。

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南韓演藝自殺預防協會會長也痛斥A某，「這類行為進一步加重了金賽綸的心理負擔。任何人都可能犯錯，而金賽綸已接受處罰，並選擇透過打工維持生計，但她仍遭受外界質疑與攻擊，這無疑加劇了她的壓力，我正與她的家屬商討是否要對A某提出控訴，我們將免費提供法律支援，協助家屬討回公道」。

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