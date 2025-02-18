金賽綸「天才童星」人生謝幕！《大叔》導演不忍發聲：欠她很多

金賽綸當時年約9、10歲，拍《大叔》展現成熟演出。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金賽綸16日被發現陳屍家中，「天才童星」殞落，至今仍讓影迷難以置信；金賽綸15年前演出《大叔》一度走紅，該片導演李楨凡昨上靈堂悼念，沉痛接受韓媒訪問，緩緩道出：「把她當作女兒一般，欠她的真的太多了。」

李楨凡目前在韓國藝術綜合學校擔任教授，2010年執導《大叔》第一次遇見金賽綸，該片成功動員628萬名韓國觀眾，口碑不俗，金賽綸因和元斌合作，展現超凡演技，被稱為「天才童星」。

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金賽綸當時年約9、10歲，拍《大叔》展現成熟演出。（翻攝自Naver）

李楨凡直言，「與其說賽綸是天才童星，不如說是感情特別豐富的孩子，其他年輕演員容易淪為演技模仿，但她不是如此，你能感覺到雖然她當時年紀小，卻好像在跟20幾歲的演員聊天一樣。」

《大叔》導演李楨凡聽聞金賽綸離世，於心不忍。（翻攝自Naver）

金賽綸的感性絕非通過訓練出來，李楨凡表示她在演繹他人感情方面非常突出，和其他同齡的演員與眾不同，「雖然她當時還是個孩子，但非常了解大人之間的感情。」

聽聞金賽綸離世噩耗，李楨凡直言把她當成自己的女兒一樣，「比我年輕很多的孩子發生這樣的事情，真的很難過，希望她能以明朗的樣子被世人記住。」

金賽綸靈堂設置在首爾峨山醫院殯儀館7號室，預計明（19）早韓國時間上午6點20分安葬，地點尚未公開。

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