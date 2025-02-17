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日女偶像內褲留「霸氣主管」家中！《用吻》火辣劇情欲罷不能

《用吻堵住妳的唇，不要被發現。》藤井流星（左）與紺野彩夏在同職場工作。（MyVideo提供）《用吻堵住妳的唇，不要被發現。》藤井流星（左）與紺野彩夏在同職場工作。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣團體WEST.成員藤井流星、新生代女星紺野彩夏主演浪漫愛情劇《用吻堵住妳的唇，不要被發現。》改編自銷量突破300萬冊的人氣漫畫作品，每集都符合劇名「用吻堵住妳的唇」，火辣程度讓人看了欲罷不能。

劇中，紺野彩夏因一場意外與暗戀的公司前輩藤井流星共度一夜，藤井流星表明絕對不會踰矩，甚至自願被「縛繩綑綁」，不料藤井的室友川島如惠留提前回家，紺野彩夏和藤井流星只能躲進衣櫃裡，藤井為了不讓被室友發現他帶紺野回住處，在紺野彩夏說話時，直接用吻堵住她的唇，畫面霸氣又浪漫。

然而，紺野彩夏在留宿隔天發現內褲還在對方家中，只能鼓起勇氣前往取回，再度巧遇對方的室友川島如留。藤井流星這次迅速將紺野彩夏拉進浴室，兩人一起躲在淋浴間，藤井流星全身被水淋濕，氣氛曖昧且緊張，在這狹小的空間裡，藤井流星再度用唇對唇讓紺野彩夏安靜。

《用吻堵住妳的唇，不要被發現。》紺野彩夏（左）與藤井流星進展神速撲床。（MyVideo提供）《用吻堵住妳的唇，不要被發現。》紺野彩夏（左）與藤井流星進展神速撲床。（MyVideo提供）

最新劇情中，紺野彩夏醉後大膽打給藤井流星，請對方護送自己回家，最後一幕停在紺野彩夏將藤井流星撲倒在床上並說出：「你不能走！」男女主角雙向主動的劇情讓粉絲心動又激動。

藤井流星談及飾演塩谷的感受時表示：「塩谷在IT部門是個精英，平時相當冷酷，但與楓相處時，會展現出不同的一面，特別是對楓非常溫柔。」他還提到劇中有許多令人心跳加速的台詞，笑稱：「這些台詞可能這輩子都不會再說了。」

《用吻堵住妳的唇，不要被發現。》第一集祭出綑綁親吻，第二集是共浴濕吻，第三集預告裡藤井流星小心翼翼拉開紺野彩夏身上的蝴蝶結，下一幕就是他將紺野彩夏撲倒在床上，兩人火辣對視，令人小鹿亂撞，該劇每週三在MyVideo跟播。

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