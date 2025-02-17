韓團DKB溫習鄧麗君《甜蜜蜜》！預告3月來台驚喜

DKB將於3月來台見粉絲，喊話要大啖台灣美食。（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國嘻哈男團DKB去年暑假首度來台辦見面會，擠爆台北三創CLAPPER STUDIO，時隔半年，DKB宣布3月29日再度於同場地會粉絲，立刻有BB（DKB粉絲名）嗨喊等不及要與偶像見面了。

上次見面會，DKB演唱黃宣的《一天》讓全場又驚又喜，二訪台灣他們賣關子表示：「最近聽了不少華語歌，大家可以期待我們的驚喜舞台。」透露已準備好要大啖台灣美食，更許願想拜訪宮崎駿經典電影《神隱少女》取材地九份老街，親自感受當地美景的魅力。

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這次DKB見面會主題訂為「Optimism」，E-CHAN說：「這次會有很多積極開朗的歌曲。也可看到我至今為止從未見過的另一面。」D1也說：「這次演出的概念是積極和充滿希望的，所以可以看到很多DKB可愛開朗的面貌！」

DKB成員GK（第一排左起）、E-CHAN、HARRY JUNE、D1、JUNSEO（第二排左起）、HEECHAN、YUKU。（Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

呼應新主題，被問到自認是Optimism（樂觀）還是Pessimistic（悲觀），DKB相當有自信回答：「我們都很Optimism」，YUKU率先表示：「我好像是那樣，哈哈，儘量把一切都想好，如果有不好的事情，也覺得沒關係！」

DKB近期大量收聽華語歌曲，GK把小時候跟著爸爸一起聽的鄧麗君經典代表《甜蜜蜜》重新複習一遍，直呼：「這首歌在韓國也是很有名的歌曲喔！」DKB活動門票明（18）晚間6點在拓元售票系統全面啟售。

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