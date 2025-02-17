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不倫日本國民民主黨魁！小泉美雪神隱3個月突爆紅 寫真銷售飆第一

小泉美雪爆出不倫戀後神隱至今。（翻攝自X）小泉美雪爆出不倫戀後神隱至今。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星小泉美雪去年11月被爆出，與國民民主黨主席玉木雄一郎不倫戀，男方坦承出軌並公開道歉，女方則就此神隱。如今被發現，過去發行的數位寫真集意外衝上Amazon暢銷榜第一，她的動向再次掀起討論。

小泉美雪與玉木雄一郎的不倫戀爆出後，男方在記者會中表示，婚內出軌都因為他心智薄弱，未能抵抗外界誘惑，含淚向家人和全國民道歉。小泉美雪則在事件後銷聲匿跡，原先天天都會更新的X帳號直接關閉，IG、FB等社群媒體也陸續刪除。隨著她的寫真集意外登上Amazon暢銷榜第一，令不少人好奇她後來的動向，甚至被外界猜測她是被下封口令。

據日媒《FLASH》報導，小泉美雪原是寫真偶像，離開經紀公司後以自由身活動，並於2019年12月接下高松市觀光大使身分，不倫消息曝光後，高松市相關單位表示，「已確認過本人的意向，請她暫停活動，但這並非解任，因此她目前仍是高松市觀光大使」。

近日，小松美雪也被日媒《FLASH》在住家附近目擊身影，在寒冷的冬天中，小泉美雪仍身穿迷你裙搭配厚底鞋，展現曼妙的身材，被問到是否還有與玉木雄一郎聯繫？是否曾被緊急送醫？有沒有想澄清的事？她一概低頭保持沉默。

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