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娛樂 日韓

金賽綸自宅逝世「沒留遺書」遺照曝 《大叔》元斌赴靈堂悼念

〔記者鍾志均／綜合報導〕年僅24歲的韓星金賽綸昨（16日）於自家逝世，最新進度為韓國警方認定她為輕生，現場沒留遺書，將處理為意外死亡事件；噩耗傳出後，韓國演藝圈流露哀戚氣氛，包括和她合作韓片《大叔》的元斌也送上花圈哀悼。

金賽綸遺照曝光。（翻攝自X）金賽綸遺照曝光。（翻攝自X）

金賽綸過去和元斌合作韓片《大叔》走紅，也曾以《等待回家的日子》、《屋簷下的她》（又譯：道熙呀）兩度登上坎城影展，本來就是明日之星，不料自2022年酒駕後，演藝事業一落千丈，甚至受到韓國輿論撻伐。

原本要開咖啡廳、以新片復出的金賽綸，沒想到在青春正盛的年紀下殞落，她的靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館，館內的葬禮公告曝光她的遺照，依舊保有演員的靈動性，令人哀傷。

元斌和妻子李奈映合送花圈，悼念金賽綸。（翻攝自韓聯社）元斌和妻子李奈映合送花圈，悼念金賽綸。（翻攝自韓聯社）

15年前，和金賽綸合作電影《大叔》的元斌、韓韶禧、金寶拉到場弔唁，臉上全寫著悲傷，另外包括合作過《惡鄰布局》的馬東石、孔明等人也送來花圈。

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