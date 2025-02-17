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娛樂 最新消息

墾丁音樂經濟商機來了！台灣祭行前派對「南國趴」 228連假暖場

〔記者羅欣貞／屏東報導〕南國最大戶外音樂節「台灣祭」今年邁入第5屆，每年都吸引超過百萬人次朝聖，已經成為屏東墾丁的年度盛事，屏東縣政府今年特別加碼推出行前派對南國趴，活動將於2月28日至3月1日在墾丁大灣草地舉行，現場邀請玖壹壹、高爾宣等重量級藝人現場同歡，為連假增添精彩樂趣，可望再現音樂經濟商機。

南國最大戶外音樂節「台灣祭」，每年都吸引超過百萬人次朝聖。（屏東縣政府提供）南國最大戶外音樂節「台灣祭」，每年都吸引超過百萬人次朝聖。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府表示，為了持續擴大活動影響力，每年舉辦「南方大唱比賽」及樂團徵選，以扶植台灣音樂創作，今年更首次以「南國趴」之名回歸墾丁，邀請玖壹壹、高爾宣、固定客、溫蒂漫步及慶記KTV等多組知名藝人與樂團，在2月28至3月1日登台演出，喜愛獨立音樂的樂迷朋友千萬不要錯過。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，每年舉辦的「南方大唱比賽」也在持續挖掘台灣本土音樂人才，經過激烈海選後，前20強隊伍將於2月28日下午2點，在墾丁大灣草地進行全國複賽，包括如選秀節目《一起聽團吧》全明星樂團組合「FLOAT」、台北音樂不斷電十強「漁光倒」、來自香港知名創作歌手「迪子」，以及全國知名的「徐行」、「孔雀眼」等，實力堅強堪比正式音樂祭演出名單，歡迎全國民眾一同前來屏東墾丁為他們加油!

台灣祭行前派對「南國趴」將於2月28日至3月1日在墾丁大灣草地舉行。（屏東縣政府提供）台灣祭行前派對「南國趴」將於2月28日至3月1日在墾丁大灣草地舉行。（屏東縣政府提供）

台灣祭將於4月3日至5日登場，目前已公布包含滅火器、美秀集團、血肉果汁機、怕胖團、福夢等演出名單，讓樂迷期待度破表，更多活動詳情可至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「台灣祭」臉書查詢。

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