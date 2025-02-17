張雅琴好辣！ 女戰神謙虛回應「哪有」

張雅琴12年前舊照被翻出，對照日前到台南旅遊，現在的她身材依舊維持很好。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴昨（16）日發出協尋想找曾曝光的一件皮外套，前同事、現任《鏡電視》午間新聞主播陳園淳火速幫她找到舊照，張雅琴對照12年來變化直嘆：「現在好像不夠狂野！」

昨她找到舊照，都多虧「大眼主播」陳園淳（右）幫忙。（張雅琴提供）

為了找尋那件皮外套，張雅琴昨午致電陳園淳被火速找到，她感動回憶：「照片是12年前2013年1月13日，電視台為了過年拍攝宣傳影片。」對照經過12年後與現在改變，儘管張雅琴謙虛說不夠狂野，其實，現在的女戰神，身材還是很有料。

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話說本月2日，張雅琴抽空到台南旅遊，拍了一張全身黑衣、黑褲，搭配皮靴靚照，再拿來與昨天陳園淳替她找到12年前宣傳照片，看起來女戰神變化不大，而這應該是她長期維持好運動有關。

對於被誇身材維持很好，張雅琴說：「我現在沒有更辣啦，比起那個時候，哪有辣！」

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