晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張雅琴好辣！ 女戰神謙虛回應「哪有」

張雅琴12年前舊照被翻出，對照日前到台南旅遊，現在的她身材依舊維持很好。（張雅琴提供）張雅琴12年前舊照被翻出，對照日前到台南旅遊，現在的她身材依舊維持很好。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴昨（16）日發出協尋想找曾曝光的一件皮外套，前同事、現任《鏡電視》午間新聞主播陳園淳火速幫她找到舊照，張雅琴對照12年來變化直嘆：「現在好像不夠狂野！」

昨她找到舊照，都多虧「大眼主播」陳園淳（右）幫忙。（張雅琴提供）昨她找到舊照，都多虧「大眼主播」陳園淳（右）幫忙。（張雅琴提供）

為了找尋那件皮外套，張雅琴昨午致電陳園淳被火速找到，她感動回憶：「照片是12年前2013年1月13日，電視台為了過年拍攝宣傳影片。」對照經過12年後與現在改變，儘管張雅琴謙虛說不夠狂野，其實，現在的女戰神，身材還是很有料。

相關新聞：女戰神心愛皮衣在哪兒？ 大眼主播協尋「神秘尖胸」搶眼

話說本月2日，張雅琴抽空到台南旅遊，拍了一張全身黑衣、黑褲，搭配皮靴靚照，再拿來與昨天陳園淳替她找到12年前宣傳照片，看起來女戰神變化不大，而這應該是她長期維持好運動有關。

對於被誇身材維持很好，張雅琴說：「我現在沒有更辣啦，比起那個時候，哪有辣！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中