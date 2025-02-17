英國奧斯卡》黛咪摩兒影后出局！《粗獷派》安德烈稱帝

〔記者鍾志均／綜合報導〕有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）台灣時間今（17）凌晨頒獎，原先備受看好拿下影后的黛咪摩兒，最終敗給《艾諾拉》麥琪麥迪遜，讓奧斯卡得獎名單充滿變數，最佳影片由懸疑驚悚片《秘密會議》（Conclave）獲頒。

黛咪摩兒。（路透）

麥琪麥迪遜在《艾諾拉》演出性工作者，經歷一場「麻雀變鳳凰」，最後重重摔下的故事，表演令觀眾喜愛，也征服英國奧斯卡評審，成功踢走黛咪摩兒封后；麥琪上台將該獎獻給全天下的性工作者，高喊「你們值得尊重和獲得人類尊嚴」獲得滿堂彩。

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最佳女主角《艾諾拉》麥琪麥迪遜。（法新社）

影帝方面，《粗獷派建築師》安德烈波帝穩穩擊敗《巴布狄倫：搖滾詩人》「甜茶」提摩西夏勒梅、《辛辛監獄劇團》科爾曼多明戈、《秘密會議》雷夫范恩斯、《異教詭屋》休葛蘭，以及在《狂人法則》化身川普的賽巴斯汀史坦獲獎。

最佳男主角頒給《粗獷派建築師》安德烈波帝。（美聯社）

安德烈波帝先前剛拿下評論家選擇獎影帝，這回英國奧斯卡最佳男主角入袋，對於奧斯卡僅是一步之遙，他不可置信表示，「該從哪裡開始說呢，非常感謝授獎的英國奧斯卡，英國給我一種家的感覺，這部電影也留下一種有意義的東西，這是所有人都能感同身受的作品。」

《秘密會議》拿下最佳影片。（翻攝自BAFTA X）

獲12項提名的《秘密會議》，最終抱走最佳影片、最佳英國電影、最佳改編劇本、最佳剪輯4項大獎，為今晚最大贏家。

第78屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）主要得獎名單：

最佳影片：秘密會議

最佳英國電影：秘密會議

最佳英國首作：膝蓋骨樂隊

最佳外語片：璀璨女人夢

最佳導演 ：布萊迪柯貝特《粗獷派建築師》

最佳男主角：安德烈波帝《粗獷派建築師》

最佳女主角：麥琪麥迪遜《艾諾拉》

最佳男配角：基倫克金《跳痛之旅》

最佳女配角：柔伊莎達娜《璀璨女人夢》

最佳原創劇本：跳痛之旅

最佳改編劇本：秘密會議

最佳紀錄片：超人：克里斯多夫李維的故事

最佳動畫片：酷狗寶貝之復仇企鵝

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