韓星金賽綸驟逝 前經紀公司悲痛發聲

金賽綸16日驚傳陳屍家中，得年24歲，震驚各界。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金賽綸16日驚傳陳屍家中，得年24歲，震驚各界，據韓媒報導，一位原本要見面朋友到她家，卻發現金賽綸已沒生命跡象立刻通報警方，消息一出震驚粉絲的心，感嘆「好好的一個生命就這樣沒了」。

金賽綸驟逝消息傳出，她前經紀公司GOLDMEDALIST也悲痛發聲，表示：「對金賽綸的遺憾消息，表達深切的哀悼，為故人祈求冥福。」

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童星出身的金賽綸出道後曾演出眾多戲劇，曾和金所泫、金裕貞被外界稱為三金，擁有大批粉絲支持，她兒時遭母親拉著一起輕生，不料在學校曾被霸凌，曾和韓星元斌合作《大叔》展現靈動演技，2014年更以《道熙呀》奪下第35屆青龍電影獎最佳女新人獎，原本星途看好，卻在2022年因酒駕自毀前程。

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