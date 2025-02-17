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娛樂 最新消息

（影音）鍾明軒提前解約經紀公司 直球回應「有沒有收中國錢」

鍾明軒透過最新影片，宣布與經紀公司解約。（翻攝自鍾明軒臉書）鍾明軒透過最新影片，宣布與經紀公司解約。（翻攝自鍾明軒臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒16日晚間透過最新影片，無預警宣布與經紀公司提前解約，坦言有時走在路上，會被人嚴肅認真地詢問是不是有收中國政府的錢？對此，鍾明軒直球回應。

到底有沒有收中國的錢？鍾明軒斬釘截鐵表示，因為對方只是私下問，沒有錄音，針對這個問題，他的回答是：「沒有。」

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鍾明軒表示，最近生命中發生了一些變化，隨即脫口「跟前經紀公司提前解約了」，強調現在自己當了老闆之後，發現唯一不變的， 就是這世界上還是有很多奇葩產品，他強調：「如果有不好的商品就是要拿出來分享。」

與前公司合作5年多，鍾明軒解約後不改自我吐槽個性，他說：「這集我醜話先講在前頭，沒有這麼多素材可供下游廠商使用，畢竟，提供素材從來就不是我的主要業務項目，當然，今年我依然還是全台灣唯一產品糾察隊隊長，不好用的產品，就是要跟大家分享啊！」

相關影片：〈影片取自鍾明軒臉書，如遭移除敬請見諒〉

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