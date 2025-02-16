沖繩完成「結婚三部曲」！男星不藏了驚拋一句話

婁峻碩、焦凡凡在沖繩舉辦海島婚禮，KID、派偉俊、Tyson Yoshi、關韶文出席。（想不到音樂工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕婁峻碩、焦凡凡今（16）在沖繩舉辦夢想中的海島婚禮，終於完成求婚、登記結婚、婚宴的「結婚三部曲」，同是處女座的夫妻倆展現了「細節控」個性，讓為時兩個多小時的婚宴盡善盡美、賓主盡歡，現場氣氛浪漫。

婁峻碩、焦凡凡在沖繩舉辦海島婚禮，KID、派偉俊、Tyson Yoshi出席。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩、焦凡凡在沖繩舉辦海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

兩人親力親為打點大小細節，邀請了50名親友一起飛到沖繩見證他們的喜悅，婚禮結束後，婁峻碩、焦凡凡笑說：「辦婚禮比工作辛苦與累很多，感謝親戚朋友特別飛來，大家都玩得很開心，對我們來說，大家開心，我們兩個就開心！」婁峻碩更打趣說：「辦婚禮這件事，一輩子只要一次就就夠了！」逗得身旁親友哈哈大笑。

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婁峻碩、焦凡凡在沖繩舉辦海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩、焦凡凡在沖繩舉辦海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

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