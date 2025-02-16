被張惠妹邀約合唱竟婉拒！持修露面理由全說了

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹是很多人的偶像，不少藝人也盼望有機會和她合唱或幫她寫歌，但沒想到阿妹之前想找旗下愛將持修一起合唱竟被婉拒，今（16日）持修到信義區舉辦歌迷見面會，也透露了原因。

持修拒絕老闆阿妹合唱邀約。（記者王文麟攝）

持修今舉辦「愛的補完計畫『把心交出來』見會見」，獻唱新專輯《受》的歌曲《有一說一》，實體專輯已開放預購，預計在3月14日正式發行。

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會後受訪，持修被問到他的老闆阿妹新專輯收歌好像收了很久，持修說：「有機會的話想為她打造一首很不一樣的歌。」

另外持修也坦言，一年前阿妹曾有邀他寫一首歌希望可以一起唱，但當時持修覺得自己不夠強而沒有接下挑戰，現在他已準備好了。

持修堅持用最佳狀態面對歌迷。（記者王文麟攝）

曾得過金曲獎最佳新人的持修，新專輯也讓歌迷等那麼久，主要也是他覺得要等到最佳狀態，他很想入圍最佳專輯、男歌手，但對自己沒有信心，自嘲還有很長一段距離要努力，但至少已經有在路上了。

今天持修也宣告好消息，4月26日將於台北流行音樂中心開唱，坦言對票房有壓力，「唱還好，賣不完比較緊張。」

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