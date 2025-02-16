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娛樂 最新消息

（影）孫生涉性騷！酷炫稱受害者「瞎妹」 3鞠躬致歉急滅火

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」孫生因拍臀撩妹涉性騷挨告，遭判5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。事後，孫生在社群發文喊冤，拍片稱沒有性騷意圖，「反骨男孩」老闆酷炫還力挺稱受害者是瞎妹。對此，YouTuber「異色檔案」DK昨（15）日拍片揭露兩人惡行，引起輿論一面倒撻伐反骨男孩，酷炫凌晨急PO道歉影片懺悔。

「反骨男孩」酷炫。（翻攝自YT）「反骨男孩」酷炫。（翻攝自YT）

DK昨天上傳「孫生的謊言」影片，表示對孫生的行為感到不滿，並曬出孫生被判刑後，與母親一起拍攝的影片，痛轟「這是我有史以來看過最爛的，公眾人物犯罪的回應影片」，點出孫生的影片中，酷炫在畫面外說，「媽媽你對那些瞎妹有什麼看法？」、「所以結論是你選的對象不夠安全」，種種言論讓DK忍不住反問，「保護孫生怎麼用的方式是抹黑受害者？」

「反骨男孩」孫生。（翻攝自臉書）「反骨男孩」孫生。（翻攝自臉書）

對此，酷炫深夜急發道歉影片滅火。他坦承，在沒有看過判決書的情況下幫孫生拍片，還稱受害者是蝦妹，他要負起全部責任，跟社會大眾道歉。

酷炫表示，與孫生相識十年間發生許多事情，包括「百人斬事件」、「公園火車便當」以及和館長、蹦闆、小哥哥艾理發生衝突⋯⋯等等，後期自己的態度從無奈，轉為麻痺無感，時間久了變成朋友間的玩笑話。他也透露，孫生的價值觀存在嚴重的偏差，情緒容易激動，每次溝通的結果，換來的是孫生突然開直播，各種黑底白字，或是在社群上各種失控的發文。

酷炫提到，自己試過很多種方法，不過孫生仍是聽不懂，於是每次受害者與他聯絡時，就鼓勵受害者去提告，認為只有讓孫生踢到鐵板才會學乖，直言「錯就錯沒有什麼好多說的，很抱歉浪費社會大眾的資源，是我如此的縱容，才有今天這樣的結果，我沒有辦法控管它社群上面的發文，最後還幫他拍了一支這麼愚蠢的影片，真的非常對不起」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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