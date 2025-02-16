名嘴陳揮文遭李正皓批造謠 6點回應「針對王義川」

李正皓（左起）、王義川、卓冠廷13日赴我國友邦帛琉訪問。（翻攝自李正皓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立委王義川、新北市議員陳乃瑜、卓冠廷夫婦與三立新聞台政論節目《新台派上線》主持人李正皓近日前往我國友邦帛琉參訪，一行人並與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作，被政治評論員、名嘴陳揮文點名「立委出國，全民買單，合理嗎？」李正皓出面反擊，稍早陳揮文也做出回應。

陳揮文在個人臉書提出6點回應李正皓嗆聲：

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一、我質疑的是「立委出國，全民買單，合理嗎？」。針對的是王義川，不是李正皓。

二，立委每年20萬元、直轄市議員每年16萬元。以立委而言，美其名是「委員國會交流事務費」，但，錢真的有花在刀口上嗎？歷年歷屆各黨立委，請捫心自問，瞎子吃湯圓，心裡有數。

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三，想當年，早有人向特偵組檢舉立委涉嫌貪污，例如，先用院會、委員會或部會的公費出國，再拿登機證報銷，趁機把20萬元放入口袋。或，出國行程與國會交流完全無涉，浪擲民脂民膏，20萬元淪為立委出國玩樂的私房錢。

四，在特偵組被民進黨裁撤前，遲遲不敢動立委，原因恐怕是血流成河、歷史共業。然而，公督盟等民間團體，這些年來持續提出質疑。特偵組未偵結的他字案，理論上都在台北地檢署。懇請北檢重新分案偵辦。三立有一位馬記者，據說經營檢調八年（去年她自詡七年，今年應該八年了），應該可以在北檢跑出很多獨家新聞。

五，民代人人有獎的出國預算，建議改實報實銷，並附上圖文並茂的考察報告，以免有人上下其手。以王義川帛琉行為例，從卓冠廷臉書看來，應該稱得上是國會交流、國民外交。王義川若問心無愧，當然可以據此申請公費。

六，立法院刪除行政院、司法院、監察院、考試院預算，藍委批監察院亂出國，哪，立法院自己呢？

陳揮文最後表示，國民黨當年因為抵制公督盟，因此拒絕繳交任何資料，不宜據此推斷國民黨立委出國經費浮報濫報。

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