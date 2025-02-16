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台灣政治很醜陋！ 李正皓怒批陳揮文造謠

立委王義川率團參訪我國友邦帛琉，昨與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作。（卓冠廷提供）立委王義川率團參訪我國友邦帛琉，昨與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作。（卓冠廷提供）

〔記者林南谷／台北報導〕政治評論員、電視名嘴陳揮文13日在臉書曬出民進黨立委王義川前往我國友邦帛琉參訪，陳揮文發文說：「立委出國，全民買單，合理嗎？」昨又再發文表示：「部分網友故意連『問號』、『疑問句」都看不懂，肆意謾罵詆毀。沒關係，我不會跟這些一般見識。立委有113人，王義川只是其中之一。請問，歷年來，每位立委、每次出國都是自費嗎？縣市議員呢？理盲濫情，台灣特色之一。不意外，也不是今天才這樣。」

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陪同王義川到帛琉參訪的三立新聞台政論節目《新台派上線》主持人李正皓，昨也在臉書表達個人立場，他說：「帛琉的風景很美好，台灣的政治很醜陋。」並表示讓人噁心的是，一行人還沒降落帛琉，陳揮文公開造謠此行用「公費」出國吃喝玩樂。

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李正皓強調：「我們這團一塊錢公家的錢都沒有用到，藍、白永遠沒辦法感同身受台灣人為台灣這片土地付出的動力是什麼，他們唯一能夠理解的動機只有利益，更扯的是陳揮文被我揭穿後至今沒有道歉，還若無其事的貼了一篇文章想要翻頁，這是人世間最醜陋的一面。」

李正皓臉書全文：

帛琉的風景很美好，台灣的政治很醜陋
#帛琉的風景很美好
我正在帛琉的機場，因為工作關係沒辦法在帛琉待太多天，但帛琉的美還在我腦海裡揮之不去，大家能想像開船出海的過程中一次五隻鬼蝠魟（Manta）就在船邊悠遊的震撼嗎？
直到真正咬上呼吸管、跳入帛琉海域的那一刻，我才知道為什麼這裡會被稱為「上帝的水族箱」，這裏的環境保護好到讓人產生整片海域萬年都不曾改變的錯覺，但功勞不是上帝，而是帛琉從政府到人民對自身土地的愛護。這裏甚至嚴格到連防曬乳都不能亂抹，必須使用特定的環境友善品牌，因為普通防曬乳的化學成分會傷害珊瑚與海洋生態。
如果大家有要出遊的規劃，請大家不要忘了南平洋有一個島國叫帛琉，她一直堅定地站在與台灣、美國、日本同一邊的民主的陣營，來帛琉看一看，你（妳）會看到人世間最美好的一面。
#台灣的政治很醜陋
這幾天，台中發生了不幸的事，我們理解大家心理都不好過。也因此，答應要隨時在直播帛琉之美的承諾跳票了，我們團隊有攝影師把整個帛琉行用影音記錄下來，未來會用短影音與紀錄片的形式呈現。
但讓人噁心的是，我們還沒降落帛琉，陳揮文就公開造謠我們用「公費」出國吃喝玩樂，我們這團一塊錢公家的錢都沒有用到，藍、白永遠沒辦法感同身受台灣人為台灣這片土地付出的動力是什麼，他們唯一能夠理解的動機只有利益。
更扯的是陳揮文被我揭穿後至今沒有道歉，今天還若無其事的貼了一篇文章想要翻頁，這是人世間最醜陋的一面。

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