曾莞婷不藏了！揮別渣男舊愛 當眾熱吻管麟…畫面流出

〔記者李紹綾／台北報導〕TVBS《祕書俱樂部》不僅職場鬥爭不斷，辦公室戀情也打得火熱，曾莞婷飾演的「高双芸」揮別舊愛修杰楷之後，逐漸對管麟飾演的祕書「周家偉」動心，管麟則是趁勝追擊大膽告白曾莞婷，兩人當眾熱吻，戀愛指數爆表。

曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》認愛管麟，兩人當眾熱吻。（TVBS提供）

修杰楷劇中經歷一番波折後，向曾莞婷懺悔道歉，坦承過去的錯誤，曾莞婷望著他，眼神雖然依舊溫柔，卻已不再帶有過去的依戀，她坦言：「是小周（管麟 飾）讓我知道還有更值得的人在等著我。」就在這段舊愛劃下句點之際，管麟也鼓起勇氣向曾莞婷告白，他的真情流露讓曾莞婷動搖，並且毫無猶豫地直接吻上管麟，這一吻正式宣告兩人的戀情，關係進入新階段。

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修杰楷（右）在《祕書俱樂部》經歷一番波折後，向曾莞婷懺悔道歉。（TVBS提供）

曾莞婷在《祕書俱樂部》揮別舊愛，準備好迎接新戀情。（TVBS提供）

曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》不帶依戀，與舊愛修杰楷（左）感情劃下句點。（TVBS提供）

管麟在《祕書俱樂部》真情流露向曾莞婷告白。（TVBS提供）

更多精彩劇情，鎖定《祕書俱樂部》每週日晚間8點在TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

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