晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾莞婷不藏了！揮別渣男舊愛 當眾熱吻管麟…畫面流出

〔記者李紹綾／台北報導〕TVBS《祕書俱樂部》不僅職場鬥爭不斷，辦公室戀情也打得火熱，曾莞婷飾演的「高双芸」揮別舊愛修杰楷之後，逐漸對管麟飾演的祕書「周家偉」動心，管麟則是趁勝追擊大膽告白曾莞婷，兩人當眾熱吻，戀愛指數爆表。

曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》認愛管麟，兩人當眾熱吻。（TVBS提供）曾莞婷（左）在《祕書俱樂部》認愛管麟，兩人當眾熱吻。（TVBS提供）

修杰楷劇中經歷一番波折後，向曾莞婷懺悔道歉，坦承過去的錯誤，曾莞婷望著他，眼神雖然依舊溫柔，卻已不再帶有過去的依戀，她坦言：「是小周（管麟 飾）讓我知道還有更值得的人在等著我。」就在這段舊愛劃下句點之際，管麟也鼓起勇氣向曾莞婷告白，他的真情流露讓曾莞婷動搖，並且毫無猶豫地直接吻上管麟，這一吻正式宣告兩人的戀情，關係進入新階段。

修杰楷（右）在《祕書俱樂部》經歷一番波折後，向曾莞婷懺悔道歉。（TVBS提供）修杰楷（右）在《祕書俱樂部》經歷一番波折後，向曾莞婷懺悔道歉。（TVBS提供）

曾莞婷在《祕書俱樂部》揮別舊愛，準備好迎接新戀情。（TVBS提供）曾莞婷在《祕書俱樂部》揮別舊愛，準備好迎接新戀情。（TVBS提供）

曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》不帶依戀，與舊愛修杰楷（左）感情劃下句點。（TVBS提供）曾莞婷（右）在《祕書俱樂部》不帶依戀，與舊愛修杰楷（左）感情劃下句點。（TVBS提供）

管麟在《祕書俱樂部》真情流露向曾莞婷告白。（TVBS提供）管麟在《祕書俱樂部》真情流露向曾莞婷告白。（TVBS提供）

更多精彩劇情，鎖定《祕書俱樂部》每週日晚間8點在TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中