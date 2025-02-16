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別讓民眾黨囂張 李忠憲：努力罷免藍營立委

台灣民眾黨15日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌以8903票擊敗前立委蔡壁如360票勝出。（資料照）台灣民眾黨15日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌以8903票擊敗前立委蔡壁如360票勝出。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣民眾黨15日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌奪下8903票，擊敗僅拿360票的前立委蔡壁如，順利接棒前主席柯文哲，成功大學教授李忠憲今（16）日凌晨4時以「從堂堂正正的中國人到背道而馳的政治幻象」為題發文，呼籲外界努力罷免國民黨立委，台灣民眾黨就沒有辦法囂張。

李忠憲在臉書發文一開頭，直指黃國昌的國中老師對他現在表現失望，黃國昌回嗆當年老師出的作文題目是「如何做個堂堂正正的中國人」，他說：「現實的世界比戲劇更精彩，這個橋段真的非常有趣；如果不是因為黃國昌我們不會認識他的老師，老師是體制的一部分，為了求生存，依附在黨國教育之下。」

他分析黃國昌這一輩的人每個都寫過這樣的作文題目「做個堂堂正正的中國人」，顯然這不是一件特別的事情，更表示如果有人寫過「做個堂堂正正的台灣人」，「出這個題目的老師要不是被抓去綠島，至少會丟掉工作。」

李忠憲認為黃國昌的影響不只是政治上，更深遠是在文化和道德的方面，「許多台派的朋友都對他咬牙切齒，尤其曾經捐款給他或協助他得到什麼獎項，以及曾經因為理念為他助選或阻止他被罷免等等這些幫助過他的人，特別感到寒心。」
而他也談到黃國昌曾以「堂堂正正的台灣人」之姿贏得民心，卻在路途中選擇向北京靠攏，成為中華人民共和國偏愛的傳聲筒之一，「這場政治幻象，不僅是個人的道德滑落，更是台灣社會在認同與生存之間的拉鋸縮影。」
李忠憲最後表示，歷史會記錄下誰曾經胡扯作文、騙取掌聲，誰在關鍵時刻選擇守護台灣的未來，「黃國昌的未來就在我們的手上，努力罷免國民黨的立委，台灣民眾黨就沒有辦法囂張，中國併吞台灣失敗，黃國昌就不能那麼猖狂。」

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