大罷免結局 名嘴預言：陳玉珍淪立院跳梁小丑

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台大罷免如火如荼進行中，藍營發動「以罷制罷」，目前有16位民進黨立委罷免案送抵中選會，民進黨副秘書長何博文15日表示，黨中央第一時間致電向遭遇「惡罷」黨員，轉達黨主席賴清德誠摯關心，將提供法律後援，下週將成立專案律師團，接受各界對國民黨違法亂紀行為的舉發及法律反制，不容民主受危害。

資深媒體人、電視名嘴汪潔民則在臉書發文預言，大罷免後點名國民黨立院黨團總召傅崐萁還會在立院？更進一步直言：「韓國瑜將失去立院院長，而國民黨立委陳玉珍有沒有被罷免已經不重要了，因為不足過半的藍白委，陳玉珍最終只能當個立院跳梁小丑！不成氣候！」

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民進黨副秘書長何博文預告，黨中央下週將成立專案律師團，接受各界對國民黨違法亂紀行為的舉發及法律反制。（資料照）

而何博文昨受訪表示，大多數民進黨從政黨員均表達，因國民黨發起惡罷綠委行動，與公民自主團體罷免藍委不同，層次高度落差太大，「所以從政黨員傾向冷處理，避免落入國民黨營造所謂政黨惡鬥的圈套，反而削弱公民社會力量。」

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何博文說，國民黨立委遭罷免，全因在立院強行通過毀憲亂政惡法，並惡刪總預算導致民意激烈反彈，排山倒海般的公民力量自主發動罷免，「這和民進黨立委明顯遭國民黨黨公職主導運作，只問藍綠政治立場的報復性惡罷不同，格局宛如天地之隔。」

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