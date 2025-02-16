RAIN原味毛巾丟台下！預告新專輯：要台粉增強體力

〔記者鍾志均／高雄報導〕RAIN昨（15）晚在高雄流行音樂中心開唱，又唱又跳將近150分鐘，直到尾聲時，RAIN福利大放送，擦了擦身上的汗，接著將原味毛巾丟台下，引起近5000名歌迷騷動。

RAIN高雄流行音樂中心演唱會。（大步整合行銷提供）

RAIN平時勤練體能，是韓國演藝圈出了名身材極好的偶像，他唱到後半段，突然向粉絲求饒「各位，我好餓，肩膀痛，脖子也痛，腿也痠」，質問粉絲：「妳們也痠嗎？」全場頻頻發出尖叫聲，似乎一點都不累。

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原本RAIN非常進入狀況，全場氣氛也很嗨，他坦言：「我是真的不想睡，但玩通宵會違規喔。」又要粉絲「一定要遵守法律，知道嗎！」歌迷也很聽話全回「好」。

RAIN高雄流行音樂中心演唱會。（大步整合行銷提供）

暌違9年再來高雄，RAIN表示「一直想呈現怎樣最好的一面，所以將過去、全新的一面綜合在一起」，突然自爆「新歌快要出來了，如果你們願意的話，我會再來表演的。」

RAIN預告新專輯預計5、6月左右發行，隨後問台下粉絲要不要再來？全場回答「要」，RAIN接著打趣要求歌迷「增強你們的體力再來喔」，笑虧台下很多人沒有跟著跳起來，很會炒熱現場氣氛。

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