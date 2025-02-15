（直擊）RAIN開唱出意外！嗨跳《江南STYLE》警告歌迷

RAIN高雄流行音樂中心演唱會。（大步整合行銷提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕韓星RAIN今（15）晚在高雄流行音樂中心開唱，向來健身有成的他，狂盯台下粉絲有沒有「認真跟著嗨跟跳」；不料在翻唱PSY《江南STYLE》前，突然一個轉身表示「眼睛進東西了」，讓歌迷一度面面相覷。

所幸，RAIN沒多久轉向正面舞台恢復談話，表示沒事了，請歌迷們放心；接著《江南STYLE》進歌前，RAIN視線從左到右掃射，打趣警告歌迷：「如果有人沒跳，我會把歌關掉，立刻搭飛機（回韓國）喔。」

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RAIN高雄流行音樂中心演唱會。（大步整合行銷提供）

非常關注歌迷動態的RAIN還說，「請大家舉手、揮手時，多數粉絲速度跟我一樣，可是那邊有一個很開心的歌迷，突然揮得很快，感覺很嗨」，接著又點名右邊歌迷「面無表情揮手」，讓他笑稱兩人如果能綜合一下就好了。

今晚RAIN使出渾身解數，放送養眼身材，一連從開場一直到7、8首歌都維持「上裸」狀態，歌迷直呼值回票價，賞心悅目，一方面也驚呼「健身魔人」RAIN身材保持永遠驚人。

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