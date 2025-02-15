不捨鄭華娟！王新蓮合體「金韻四小」忍悲喊：非常想念妳

齊豫（中）與「金韻四小」黃韻玲（左起）、英秀青、張瑞薰以及王文珍驚喜合唱。（中華音樂人交流協會提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕「民歌五十」演唱會今晚在小巨蛋舉辦第2場，主辦單位力邀40多年前的「金韻四小」黃韻玲、英秀青、張瑞薰以及王文珍齊聚一堂，更與齊豫合唱，氣氛溫馨感人。

于冠華在台上喊，要當民歌的傳唱者。（中華音樂人交流協會提供）

「金韻四小」在小巨蛋驚喜合體，黃韻玲分享：「我們4個同學，從小是在同一個合唱團一起長大。」除了她之外，另外三位成員都是第一次站上小巨蛋，王文珍為了演唱會，還特地從日本趕回台灣。

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「金韻四小」帶來了《下雨天的周末》、《風告訴我》，更與齊豫合唱了《一條日光大道》，她們在台上分享：「青春，早已經停留在歌聲裡了，當前奏一響起，你就能看見校園中那個青澀的自己！」

王新蓮當年與鄭華娟合唱了《往天涯的盡頭單飛》。（中華音樂人交流協會提供）



演唱會上也出現了動人畫面，「金韻四小」與王新蓮一起合唱《往天涯的盡頭單飛》，要追悼已故的玉女歌手鄭華娟。

王新蓮當年與鄭華娟合唱了《往天涯的盡頭單飛》，稍早在台上哽咽訴說：「我相信她現在一定跟我們在一起，用她很特別的愛，把我們擁抱在一起，讓我們一起懷念她好嗎？」更表示，「我們都非常想念妳，華娟！」

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