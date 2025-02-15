律師歌王接噩耗！父親過世享壽81歲 急奔老家見最後一面

蘇明淵。（攝影新聞組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕律師歌王蘇明淵昨在社群吐露壞消息，罹患失智症的父親已在睡夢中安詳離世，他趕回高雄處理後事，更表示：「願您如風一般的自在輕盈，放下世間所有的掛念，隨著佛菩薩安心踏上新的旅程。」

蘇明淵透露，昨天凌晨接到媽媽來電，第1聲鈴響他就接起，「因為父子連心的特別的感應，親愛的父親在離開的第一時間就順利的讓我接收到母親的通知：父親在睡夢中安詳的離開。」

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蘇明淵和太太開車趕回老家，邊開車邊播放佛號的他說，「這段我來往了上千次的路，突然變的遙遠，因為他這次真的離開我們了。」

蘇明淵趕回家後，強忍悲痛替父親誦經，加上師兄姐前來助唸，他說：「父親在往生後的8個小時得到滿滿的功德。第一場法會剛剛完成，我雖然疲憊，但是卻無法成眠。」更感謝父親用一生為家付出且遮擋風雨，「我也會帶著您一直給的溫暖與鼓勵，勇敢向前。」

蘇明淵去年以《心內烏空》二度奪下金曲台語歌王殊榮，當時受訪就因為擔憂父母親的健康狀況，忍不住當場淚崩。

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