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不愧是中國！ 「山寨版汪小菲」代打直播賣貨

中國網路出現「中S」與「汪大菲」，模仿大S與汪小菲。（翻攝自抖音）中國網路出現「中S」與「汪大菲」，模仿大S與汪小菲。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎於日本驟逝，享年48歲。大S前夫汪小菲得知噩耗之後動作頻頻，不但緊急從泰國飛到台灣來，看到媒體腰肢還非常軟Q的來個90度鞠躬，希望媒體多說她（大S）好話；後來汪小菲更演出雨中漫步、淋雨下跪，甚至因母親張蘭頻頻放話，氣得要第三次和張蘭斷絕母子關係，最後和現任妻子馬筱梅返回北京。這麼忙碌的汪曉菲哪有時間帶貨呢？沒想到「麻六記」很會替自己找老闆，請來一名神似汪小菲的主播「汪大菲」代班賣貨。

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汪大菲代替汪小菲進行「麻六記」直播帶貨。（翻攝自抖音）汪大菲代替汪小菲進行「麻六記」直播帶貨。（翻攝自抖音）

先前就有長相與大S相仿的「中S」和神似汪小菲的「汪大菲」在網路上演大和解。如今汪小菲本人雖已回到中國，但他之前抖音直播間受張蘭拖累遭封禁，至今仍未重啟直播。「麻六記」為了經營下去，找來長相、神韻跟汪小菲都十分相像的「汪大菲」代打，雖然不是第一次見面，再看到汪大菲，還是忍俊不住，覺得：未免也太像了吧！

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張蘭轉戰國際版TikTok重啟直播，她本人沒出現，由其他主播代班，自己忙著菲到日本去，不知道想做什麼？不過張蘭撂下狠話：「別人要發動戰爭，妳就要準備彈藥」，外界認為她針對S媽言論可能到日本調查死因。只不過張蘭好像忘記大S早就和汪小菲離婚，她這個「外人」能查到什麼令人玩味。

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