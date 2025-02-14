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娛樂 最新消息

邰智源隔10年回歸電視圈！秀超溜台語自曝愛聽地下電台

邰智源（右）、邵大倫首度合作主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》。（記者王文麟攝）邰智源（右）、邵大倫首度合作主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫首度合作主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，今（14）日出席節目首映會，邰智源在記者會上秀出超溜台語，暌違10年再次重返電視圈，他說近年電視圈發展得很好，實境節目越來越多，「一個國家怎麼樣才強大，就是他的藝文 、娛樂、體育都很強的話，就是富庶安康的地方。」

邰智源提到，台灣應該借鏡韓國電視產業、朝著這個方向發展，「我們也拍出很多優秀作品，有些時候可惜礙於經費沒辦法拍，如果可以支持好的電視電影節目就會越來越好。」至於日前吵得沸沸揚揚的刪預算議題，邰智源表示不清楚，但認為要就事論事，「我們不希望預算浮濫、也不希望預算捉襟見肘，觀眾心中都有一把尺，拍出來不好大家也知道，好的東西就要讓它繼續好。」

邰智源（右）、邵大倫首度合作主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》。（記者王文麟攝）邰智源（右）、邵大倫首度合作主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》。（記者王文麟攝）

《來去恁兜洗魂舒》名稱取自宜蘭當地台語用法「洗魂舒」（台語「洗渾軀」諧音，即洗澡），節目標榜帶著浴桶走到哪裡、洗到哪裡，主持過程全程使用台語，而邰智源雖是外省人但台語卻相當溜，他提到從小帶他的保母是台西那邊的人，加上小時候就愛看歌仔戲他們講文戲非常文雅，以前地下電台在罵國民黨我很愛聽！」看來邰智源從小就有了深厚的台語底蘊。

邰智源在記者會上秀出超溜台語。（記者王文麟攝）邰智源在記者會上秀出超溜台語。（記者王文麟攝）

至於節目起源，邰智源搞笑表示，是因為想將提前做好的兩個大浴桶循環再利用，「浴桶已經十幾萬花下去了，要物盡其用！」兩人首次合作主持就裸裎相見，邰哥表示完全不害臊，「我們倆個一個腿庫肉、一個腱子肉，搭一起剛好做台灣最好吃的滷肉飯！」

邵大倫起初聽到節目宗旨覺得很破天荒。（記者王文麟攝）邵大倫起初聽到節目宗旨覺得很破天荒。（記者王文麟攝）

邵大倫也笑說起初聽到節目宗旨覺得很破天荒，「到人家家裡洗澡這麼荒謬的事情，我只能用不可思議來形容！但我們每集拜訪的家庭不只歡迎，還熱烈親切招待我們，相信透過這個節目的播出，可以讓大家感受到台灣人濃烈的人情味與良善。」

談到最難忘的經驗，邵大倫想到首次體驗開小山貓（挖土機）載菜頭，「因為拍綜藝節目要一次OK，結果我把所有的菜頭都摔到地上，一方面很不好意思，一方面又覺得有鏡頭了，深深體會到重型機具要操控的技術與專業及安全真的不簡單，要面面俱到，萬分佩服這些職人。」

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