網紅蕾拉成「德州撲克王」 人生首次參賽即奪冠

蕾菈在APT馬尼拉站拿到生涯中第一個冠軍獎盃。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅蕾菈去年受邀參加APT台灣德州錦標賽主賽事，這也是她人生首度參加撲克錦標賽，經過一年訓練，今（14）日蕾拉開心在社群平台歡呼「我！做！到！了！」。

蕾菈去年初打了人生第一場APT錦標賽。（翻攝自IG）

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蕾菈說自己從去年初打了人生第一場APT錦標賽後，就愛上了這個遊戲，花了一年多的時間鑽研、精進自己，終於在這次的APT馬尼拉站拿到生涯中第一個冠軍獎盃。

蕾菈開心自己練習一年終於有成果。（翻攝自IG）

從蕾菈發布的照片當中不難看出她的興奮與喜悅，她高舉著雙手開懷大笑，高喊「拿到了我生涯中的第一個冠軍獎杯 真的好開心好開心」。蕾菈也感謝師父的耐心指導，還在賽前教她FT（不惜代價避開冒險儘量留住籌碼，打法偏被動）的觀念和HU（Heads Up，單挑），她都謹記在心也在這次的比賽派上用場，最後更開心寫著「I made it!!!!!!」

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