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娛樂 最新消息

沉寂11天！范曉萱彈琴悼念摯友 S幫齊聚「最後告別」細節曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世，消息曝光後，親友紛紛表達不捨，唯獨范曉萱持續保持沉默，引起網友擔心。不過，她昨（13）日被目擊前往大S豪宅悼念。

大S好友齊聚懷念。（翻攝自微博）大S好友齊聚懷念。（翻攝自微博）

大S離世後，親友在頭七當天（8日），以她和具俊曄結婚3周年的名義齊聚，一起喝她喜歡的香檳、吃美食，包括Makiyo、阿雅、邱瓈寬（寬姐）都在現場。

相隔數日，據《壹蘋新聞網》報導，阿雅昨天再度現身大S家，而先前未出現的「S幫」吳佩慈、范瑋琪、「黑人」陳建州、賈永婕夫妻也被目擊在現場，值得注意的是，在大S病逝噩耗曝光後，卻一直保持沉默的范曉萱也終於現身了。據悉，昨晚聚會眾人都和大S做最後告別，一起聊天和吃東西，聊聊大S生前的過往，有歡笑、有淚水。

范瑋琪與老公陳建州。（資料照）范瑋琪與老公陳建州。（資料照）

賈永婕透露，昨晚聚會氣氛溫暖，大家訴說著與大S美好的往事，分享彼此珍藏的照片與回憶，現場充滿著音樂，「范范錄了自己的創作音樂獻給大S，曉萱也彈奏鋼琴訴說她的想念，充滿著思念與愛的告別」。

賈永婕夫妻。（翻攝自臉書）賈永婕夫妻。（翻攝自臉書）

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