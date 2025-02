「小許瑋甯」懷孕了！喜曬超音波照：我們要當爸媽啦

韓笙笙喜曝懷孕消息。(翻攝自IG)

羅子秦/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕31歲台英混血女星韓笙笙,因長相神似許瑋甯而獲封「小許瑋甯」,憑藉愛情電影《癡情男子漢》走紅,去年嫁給在香港工作的圈外男友「保羅哥」,今(14)情人節突曬出超音波照,甜蜜宣布兩人有了愛的結晶。

韓笙笙與老公婚後生活甜蜜。(翻攝自IG)

韓笙笙在社群發文嗨喊,「我們要當爸爸媽媽啦!Can’t wait to meet our little one.」並曬出與老公的甜蜜合照,可見韓笙笙手裡拿著超音波照,老公則是側對著鏡頭,深情望著老婆,並把雙手輕摸在老婆的肚子上,夫妻倆臉上掛著幸福燦笑,喜悅之情溢於言表。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後,吸引大批網友給予祝福,「恭喜你們!!相信寶寶會平安出生長大」、「恭喜恭喜,從兩人幸福變成一家子幸福」,許多KOL好友也紛紛送上祝福,包括唐葳、薛妞妞、逸歡等人都留言表示,「終於公開~~想到那天我哭的樣子,哈哈哈」、「終於可以說了」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法