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娛樂 最新消息

「小許瑋甯」懷孕了！喜曬超音波照：我們要當爸媽啦

韓笙笙喜曝懷孕消息。（翻攝自IG）韓笙笙喜曝懷孕消息。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲台英混血女星韓笙笙，因長相神似許瑋甯而獲封「小許瑋甯」，憑藉愛情電影《癡情男子漢》走紅，去年嫁給在香港工作的圈外男友「保羅哥」，今（14）情人節突曬出超音波照，甜蜜宣布兩人有了愛的結晶。

韓笙笙與老公婚後生活甜蜜。（翻攝自IG）韓笙笙與老公婚後生活甜蜜。（翻攝自IG）

韓笙笙在社群發文嗨喊，「我們要當爸爸媽媽啦！Can’t wait to meet our little one.」並曬出與老公的甜蜜合照，可見韓笙笙手裡拿著超音波照，老公則是側對著鏡頭，深情望著老婆，並把雙手輕摸在老婆的肚子上，夫妻倆臉上掛著幸福燦笑，喜悅之情溢於言表。

貼文曝光後，吸引大批網友給予祝福，「恭喜你們！！相信寶寶會平安出生長大」、「恭喜恭喜，從兩人幸福變成一家子幸福」，許多KOL好友也紛紛送上祝福，包括唐葳、薛妞妞、逸歡等人都留言表示，「終於公開～～想到那天我哭的樣子，哈哈哈」、「終於可以說了」。

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