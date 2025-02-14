晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家正婦快看！ 林家正私密嗜好曝光 認了「可以徹底放鬆」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕中華隊去年奪下世界棒球12強賽冠軍，台灣旅美捕手林家正是重要功臣，他近期與運動家隊簽約，受邀大聯盟春訓，確定辭退中華隊。林家正日前拍攝Bella儂儂2月封面，透露卸下球員身分後的嗜好是音樂，「音樂可以讓我徹底放鬆。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

林家正談到，起床後會聽輕音樂，「我自己會彈一些吉他，所以也喜歡聽鄉村音樂，進球場後我會聽嘻哈，在更以前的我還會放冥想音樂讓自己靜下來，能更專注在自己的呼吸，告訴自己要比賽了。」對他來說，音樂就像是幫他做角色的轉換，「很像一個開關，就像準備打仗一樣，但脫下球衣後，我就不是球員了，得要回到生活。」為了放鬆，他不僅學了吉他，也買了口琴，「因為攜帶方便，可以讓我在比較長的球季裡轉換心情，適時放下球員身份，我覺得會讓我在下一次上場有更好的發揮。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

林家正高中後便赴美就學， 大學時成為第一位透過選秀會進入美國職棒的台灣球員，他從國小開始訓練到最後站上球場，比賽一翻兩瞪眼的結果，磨練了林家正的心智， 經歷數不清的戰役數，也讓他的個性更沉穩，他說：「比賽有輸有贏，自己會有期待，別人也會對我有期待，但我會告訴自己平常心就好，不要對自己沒信心，專注在這個過程中，今天盡力就好了，不要有太大的得失心。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

談及去年的12強賽，林家正坦言，在球場上只想著「今天這一場是最重要的比賽，不管贏或輸，我的專注力都在為下一場準備。」直到上台領獎、聽到國旗歌，「我才感受到我們好像做了一件很值得驕傲的事情，回到台灣看到熱烈的接機，以及隔天遊行時大家給球員的反饋，我們知道棒球是一個能讓大家凝聚在一起的運動。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

林家正表示，從高中後就是自己一個人在美國奮鬥，只有爸媽會來美國探望他，12強賽是他第一次在台灣比賽，「我有時候會看場邊，看到親戚跟朋友們都能到場來為我加油，那個感動很難言喻，輸贏在當下已經不重要。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

長時間赴美求學及訓練，回到台灣第一件事，林家正就是跟小狗及外甥女玩，不少人好奇，他是如何度過離家的時間，他覺得在美國不會孤單，「孤單對我來說就是一個追夢過程所需要的付出，一在往前闖，我也覺得開心，想家人的時候其實一通電話、視訊就能見到，最重要的是，我知道不管我表現的好與壞，他們都會在背後為我加油。想要打進大聯盟，這是我人生很大的夢想，也是我跟自己出國前的約定，當然目前還沒有上大聯盟， 但這是我追夢的動力。」他也說：「我很很喜歡棒球，但我覺得人生不能只有棒球，所以這趟回台灣我其實很開心，能做一些不同的事情，讓我的人生更豐富。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中