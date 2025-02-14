家正婦快看！ 林家正私密嗜好曝光 認了「可以徹底放鬆」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕中華隊去年奪下世界棒球12強賽冠軍，台灣旅美捕手林家正是重要功臣，他近期與運動家隊簽約，受邀大聯盟春訓，確定辭退中華隊。林家正日前拍攝Bella儂儂2月封面，透露卸下球員身分後的嗜好是音樂，「音樂可以讓我徹底放鬆。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

林家正談到，起床後會聽輕音樂，「我自己會彈一些吉他，所以也喜歡聽鄉村音樂，進球場後我會聽嘻哈，在更以前的我還會放冥想音樂讓自己靜下來，能更專注在自己的呼吸，告訴自己要比賽了。」對他來說，音樂就像是幫他做角色的轉換，「很像一個開關，就像準備打仗一樣，但脫下球衣後，我就不是球員了，得要回到生活。」為了放鬆，他不僅學了吉他，也買了口琴，「因為攜帶方便，可以讓我在比較長的球季裡轉換心情，適時放下球員身份，我覺得會讓我在下一次上場有更好的發揮。」

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林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

林家正高中後便赴美就學， 大學時成為第一位透過選秀會進入美國職棒的台灣球員，他從國小開始訓練到最後站上球場，比賽一翻兩瞪眼的結果，磨練了林家正的心智， 經歷數不清的戰役數，也讓他的個性更沉穩，他說：「比賽有輸有贏，自己會有期待，別人也會對我有期待，但我會告訴自己平常心就好，不要對自己沒信心，專注在這個過程中，今天盡力就好了，不要有太大的得失心。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

談及去年的12強賽，林家正坦言，在球場上只想著「今天這一場是最重要的比賽，不管贏或輸，我的專注力都在為下一場準備。」直到上台領獎、聽到國旗歌，「我才感受到我們好像做了一件很值得驕傲的事情，回到台灣看到熱烈的接機，以及隔天遊行時大家給球員的反饋，我們知道棒球是一個能讓大家凝聚在一起的運動。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

林家正表示，從高中後就是自己一個人在美國奮鬥，只有爸媽會來美國探望他，12強賽是他第一次在台灣比賽，「我有時候會看場邊，看到親戚跟朋友們都能到場來為我加油，那個感動很難言喻，輸贏在當下已經不重要。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

長時間赴美求學及訓練，回到台灣第一件事，林家正就是跟小狗及外甥女玩，不少人好奇，他是如何度過離家的時間，他覺得在美國不會孤單，「孤單對我來說就是一個追夢過程所需要的付出，一在往前闖，我也覺得開心，想家人的時候其實一通電話、視訊就能見到，最重要的是，我知道不管我表現的好與壞，他們都會在背後為我加油。想要打進大聯盟，這是我人生很大的夢想，也是我跟自己出國前的約定，當然目前還沒有上大聯盟， 但這是我追夢的動力。」他也說：「我很很喜歡棒球，但我覺得人生不能只有棒球，所以這趟回台灣我其實很開心，能做一些不同的事情，讓我的人生更豐富。」

林家正藉由音樂讓自己放鬆。（Bella儂儂提供）

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