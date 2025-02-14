范冰冰不甩封殺躍國際！露肩美登柏林紅毯 首當評審盼學習好電影

范冰冰。（翻攝自Threads）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第75屆柏林影展在當地時間周四（13日）下午登場，今年由美國導演陶德海恩斯擔任評審團主席，中國影星范冰冰也是評審團成員之一，她一登上紅毯就掀起尖叫聲，上半身是露肩的類旗袍款式，下半身則是垂墜風格的禮服裙擺，頗有東西方融合的風格。

蒂妲史雲頓。（資料照；傳影提供）

今年柏林星光開幕稍嫌黯淡，不過下雪卻又為柏林增添了一絲浪漫與神秘感。蒂妲史雲頓一身深色連身禮服，看起來氣勢十足。43歲的范冰冰保養得相當好，一雙美麗大眼加上微笑，還親切幫影迷簽名、合照，一出場就是全場焦點，相較過去有著「紅毯女王」的霸氣，這次顯得婉約端莊。

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她在記者會上分享與柏林影展的緣分要追溯到2007年的《Lost in Beijing》，兩年前她又帶著電影《綠夜》來到柏林影展，此次是她第一次擔任柏林的評審，讓她感到非常開心，范冰冰對於有很多好看的電影是十分驚喜且期待，認為這是個很好的學習機會，希望看到更有意義的電影跟表演。

陶德海恩斯。（歐新社）

不過今年柏林影展同樣政治味十足，陶德海恩斯直接在記者會上被問到對川普政府的看法，直接回應：「我們現在正處於美國很特別的危機當中，這同時也是全球性的，我在美國認識的每個人都目睹著川普政府這三個禮拜的一連串行動，大家都極大的擔憂且感到震驚。」

「我毫不懷疑，那些投票給川普的人，會很快對他承諾美國經濟穩定一事感到幻滅。」陶德海恩斯說道。

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