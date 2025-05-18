陸委會擬懲親中藝人 共青團大動作護歐陽娜娜

歐陽娜娜長期在中國發展。（翻攝自歐陽娜娜IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕針對部分台灣藝人近來在社群平台「微博」轉發中國官媒央視新聞「台灣必歸」貼文，陸委會、文化部擬懲處唱和者，維護國家尊嚴，陸委會認為應給予這些藝人最嚴厲譴責。

陸委會表示，懲處言論標準與懲處名單正在處理中，對於應該懲處哪些言論尚待精準確定，有哪些藝人會受到懲處也尚在決定中，即使藝人用「經紀公司代為操作」當理由，也不會被認定、採納。

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長期在中國發展的歐陽娜娜，是否會遭懲處受關注，微博「共青團中央」16日率先發聲公開標註歐陽娜娜說：「別怕，14億中國人挺你。」

近日網路也流傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」影片，陸委會17日表示內容虛假不實、惡意偽造，是有心人士惡意剪接、編造，其意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制。

陸委會指出，政府依法行政，相關案例正依法查處中，並無影片中所提，已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境之處分，影片內容涉及偽造並非事實，有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

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