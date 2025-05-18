（影）「臉蛋天才」是真的！車銀優11公里馬拉松揮汗帥翻

車銀優參加馬拉松路跑，臉部狀態帥翻眾人。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「臉蛋天才」車銀優日前客串IU新歌MV，引起樂迷注意，昨（17）他身體力行，於江陵市草堂洞鏡浦湖水廣場參加馬拉松比賽，只見他身穿螢光色外套，打扮輕便，臉不紅氣不喘，獲粉絲大讚帥度爆表。

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車銀優今年28歲，面臨入伍年限，先前韓媒報導，他已參加陸軍軍樂隊面試，結果將於本月底出爐，最快7月就會入伍，在那之前，工作滿檔的他，不忘參加馬拉松路跑，全身散發健康迷人的魅力。

車銀優參加馬拉松路跑，獲讚在拍戶外畫報。（翻攝自Naver）

網上出現不少他跑步的英姿影片、照片，其中他更拿起手機和百人自拍，令網友直呼羨慕，表示「看到偶像跑步，我也想跟著動起來」、「根本是戶外畫報寫真」、「皮膚白皙，百年難得一見的美男」，更有人打趣說：「跑完11公里的狀態比我在家休息的我還要好看十倍！」

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