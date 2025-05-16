威廉閃兵孕妻也遭殃 卓君澤懷胎8月「無辜中槍被罵爆」

威廉（右）近日涉及閃兵案，孕妻卓君澤無辜遭受酸民攻擊。（資料照，歡迎光臨娛樂公司提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵案風波持續延燒，「Lollipop棒棒堂」威廉日前遭檢調約談後，以50萬元交保，成為此案中交保金額最高者之一，連帶手上握有的電視節目主持工作也相繼喊卡暫停合作。沒想到，威廉的孕妻、前主播卓君澤也無端遭受風波牽連，連日來遭到大票酸民出征謾罵，讓不少網友看不下去跳出來理性喊話。

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「威廉」廖亦崟近日捲入「藝人閃兵案」，風波延燒至他的節目主持工作，TVBS昨（15日）宣布旗下節目《食尚玩家》、《來吧！哪裡怕》已暫停合作，原訂6月開拍的《哪裡怕》第二季拍攝計畫也緊急喊卡。如今，威廉與許效舜共同主持的東森節目《效廉出發吧！》也正式聲明「暫停威廉的拍攝工作」。風波來得又急又猛，導致節目製作節奏大亂連環出手切割，而威廉原本逐漸回溫的事業再陷低潮。

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意想不到的是，威廉懷孕8個月的妻子、前主播卓君澤也無端遭受攻擊，各大社群帳號湧入大票酸民出征砲轟，「所以妳老公花多少錢逃兵的？」、「讓妳老公去當兵好嗎？」但也有不少網友挺身為她抱屈，呼籲理性看待事件，「當兵逃兵是交往前，她根本不會知道」、「禍不及家人，留點口德吧！」、「威廉是威廉，幹嘛刻意到人家老婆IG留言啊，到底關他老婆什麼事啊⋯」、「說不定老婆也不知情，自己的行為自己承擔，酸他老婆做什麼」、「卓卓加油，這段時間辛苦了，請先好好照顧自己和胎兒吧」。

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