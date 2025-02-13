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玥熹改名事業運超旺！因展瑞一句話挑戰出道大尺度

玥熹改名後工作滿檔。（星展娛樂提供）玥熹改名後工作滿檔。（星展娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以「夏乙薇」為名活躍於演藝圈的藝人玥熹，歷經人生低潮後，以全新身份強勢回歸。她宣布成為知名時尚飾品品牌的全新形象大使，穿著肉色防護內衣褲，身上覆滿真花，象徵「純真被喚醒」，這個驚豔大眾的創意，來自於她與好友展瑞的對話。

玥熹向展瑞透露夢見自己在花叢中甦醒，感受到全新的力量，展瑞靈機一動：「那我們就來挑戰身上只穿肉色防護內衣褲，會在上面黏滿鮮花，在花中醒來的你，像花仙子一樣，敢不敢？」 拍攝當天，現場有四、五名女性工作人員圍繞玥熹，一朵一朵地將鮮花貼在她的身上，過程專業且細心，讓玥熹相當期待最終成品出爐。

玥熹華麗蛻變，挑戰出道最大尺度。（星展娛樂提供）玥熹華麗蛻變，挑戰出道最大尺度。（星展娛樂提供）

除此之外，玥熹還挑戰了「美人魚造型」及「宇宙迷走的未來少女」，其中宇宙主題拍攝時，她必須不斷變換高難度姿勢，像是拱腰、抬腿等，完成拍攝後，她就直奔按摩spa店，直呼：「真的累炸了！拍完全身骨頭都散了，一定要趕快來按摩恢復。」   從「夏乙薇」到「玥熹」，她坦言原本擔心改名字會影響工作，不過沒想到自從改名，工作機會變多、增加很多新的機會、還擔任時尚品牌的形象大使。網友們聽到她的分享，紛紛敲碗「求帶路」，大家也想要跟玥熹一樣，工作滿檔，甩開壞運氣。 

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