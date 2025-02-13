晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹雅雯受3疾所苦怕體力撐不住！屢受狂粉威脅 連親友都接騷擾電話

曹雅雯錄製年代《那些年那些歌》為她將在高雄舉辦的演唱會做宣傳。（年代提供）曹雅雯錄製年代《那些年那些歌》為她將在高雄舉辦的演唱會做宣傳。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台語歌后曹雅雯近日遭狂粉騷擾、威脅恐嚇，讓她不得不報警處理，焦慮到瘦了一大圈，曹雅雯今（13）日錄製年代《那些年那些歌》宣傳她將在高雄舉辦的演唱會，這次回到家鄉演唱她坦言心情緊張，目前積極運動培養好體力，至於受到粉絲騷擾一事，她無奈表示對方仍持續傳訊息給她，目前就交由法律處理。

據悉曹雅雯已被瘋狂粉絲騷擾一年多，對方不斷傳訊、打電話給曹雅雯，還曾出言威脅她爸媽生命，目前全案交由法律處理，且由於對方是外國人在處理上比較麻煩一些，曹雅雯也說自己的身心狀態比較沒有受到影響，「但我身邊的家人朋友都有接到騷擾電話，對受到牽連的家人朋友比較抱歉。」

曹雅雯錄製年代《那些年那些歌》為她將在高雄舉辦的演唱會做宣傳。（年代提供）曹雅雯錄製年代《那些年那些歌》為她將在高雄舉辦的演唱會做宣傳。（年代提供）

曹雅雯也說有叮嚀家人要注意住家附近的陌生人物，「好險家離警局很近，四周圍也有親戚。」 而明天就是情人節，曹雅雯說內心有希望能有人跟她一起過節，但目前沒有對象，等等錄完影就要回南部家，「我要跟爸媽過情人節！」

近年曹雅雯身體頻亮紅燈，之前曾出現厭食狀況，嚴重到吃什麼都會吐，不過現在已經沒這麼嚴重，她也很容易頭暈想吐，更受胃食道逆流所苦，「之前睡覺是要坐著睡，不然胃酸會逆流，喉嚨也有影響、會燒聲，我以前很愛吃辣，現在很久沒吃了，有在吃中藥調養中，已經有好轉。」

曹雅雯4月12日在衛武營國家藝術文化中心開唱，她將演唱會主題定為《望南》，象徵她寄託思鄉情懷與家鄉親友的期待，她也喊話鄉親歌迷希望大家一起來玩，新作品也陸續準備當中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中