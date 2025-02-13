曹雅雯受3疾所苦怕體力撐不住！屢受狂粉威脅 連親友都接騷擾電話

曹雅雯錄製年代《那些年那些歌》為她將在高雄舉辦的演唱會做宣傳。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台語歌后曹雅雯近日遭狂粉騷擾、威脅恐嚇，讓她不得不報警處理，焦慮到瘦了一大圈，曹雅雯今（13）日錄製年代《那些年那些歌》宣傳她將在高雄舉辦的演唱會，這次回到家鄉演唱她坦言心情緊張，目前積極運動培養好體力，至於受到粉絲騷擾一事，她無奈表示對方仍持續傳訊息給她，目前就交由法律處理。

據悉曹雅雯已被瘋狂粉絲騷擾一年多，對方不斷傳訊、打電話給曹雅雯，還曾出言威脅她爸媽生命，目前全案交由法律處理，且由於對方是外國人在處理上比較麻煩一些，曹雅雯也說自己的身心狀態比較沒有受到影響，「但我身邊的家人朋友都有接到騷擾電話，對受到牽連的家人朋友比較抱歉。」

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曹雅雯錄製年代《那些年那些歌》為她將在高雄舉辦的演唱會做宣傳。（年代提供）

曹雅雯也說有叮嚀家人要注意住家附近的陌生人物，「好險家離警局很近，四周圍也有親戚。」 而明天就是情人節，曹雅雯說內心有希望能有人跟她一起過節，但目前沒有對象，等等錄完影就要回南部家，「我要跟爸媽過情人節！」

近年曹雅雯身體頻亮紅燈，之前曾出現厭食狀況，嚴重到吃什麼都會吐，不過現在已經沒這麼嚴重，她也很容易頭暈想吐，更受胃食道逆流所苦，「之前睡覺是要坐著睡，不然胃酸會逆流，喉嚨也有影響、會燒聲，我以前很愛吃辣，現在很久沒吃了，有在吃中藥調養中，已經有好轉。」

曹雅雯4月12日在衛武營國家藝術文化中心開唱，她將演唱會主題定為《望南》，象徵她寄託思鄉情懷與家鄉親友的期待，她也喊話鄉親歌迷希望大家一起來玩，新作品也陸續準備當中。

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